Zato bo oddaja videti tako: ob isti uri, na istem kanalu, v živo bo trajala pol ure in to bo tiste pol ure, ki sem jo imel v Studiu City. Imenovala se bo Marcel, v njej pa bom imel intervjuje, pogovore, razgovore, debate z različnimi gosti. Potem ko se bo denar našel, bomo začeli mojim 30 minutam dodajati druge elemente. Začeli bomo graditi grozd, in ko bo postal malce večji, se bo oddaja preimenovala v Studio Marcel. Ko bo ta grozd začel dobivati še nove in nove jagode, elemente, rubrike, ljudi in generacije, ko bo ta grozd zrasel v dimenzije Studia City, se bo tako tudi poimenoval.

Prvo oddajo Studia City bom simbolično vodil recimo do polovice in potem štafeto predal mlajši osebi, ki jo bo vodila naslednjih 20 ali 30 let. Mislim, da bi se to moralo odvrteti v kakšnih dveh, treh letih. In čez tisoč let, ko naju več ne bo, bo Studio City še vedno sijal. Tistih, ki so ga ukinili, se ne bo nihče več spomnil, Studia City pa se bodo spomnili vsi. Zdi se mi, da je zdajle to najboljša in najverjetnejša pot do novega Studia City. Ki je nujen. Studio City je eden izmed močnejših in prepoznavnejših brendov nacionalke in brez zveze bi ga bilo metati skozi okno. x Nedelo