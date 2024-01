Tretjič zapored je slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić v mondenem švicarskem središču Montreuxu simbolično skočil na mizo ter sporočil, da je v Evropi nad njim le nebo. Po letih 2022 in 2023 je pod vodstvom Andreje Ojsteršek Urh tudi letos pokoril konkurenco najboljših 16 igralcev stare celine ter se veselil prestižne evropske lovorike. Na zmagoviti poti je Hrastničan premagal po dva Portugalca in Šveda, v finalu drugič Trulsa Moregarda, s katerim sta na začetku decembra v Eslovu na Švedskem naredila nekaj vrhunskih treningov, ki so očitno obema koristili.

»Mersi,« se je Darko Jorgić ob lovoriki zahvalil občinstvu v dvorani Omnisport du Pierrier na skrajnem zahodu Ženevskega jezera. »Da je Montreux zame posebno mesto, sem dokazal pred štirimi leti, ko sem se kot 15. igralec uvrstil med najboljšo evropsko šestnajsterico, a priznal premoč šele v finalu (boljši je bil Nemec Timo Boll, op. p.). Da sem zmagal tretjič zapored, je podatek, ki mu še sam težko verjamem. Dosežek bom proslavil z ekipo in družino,« je nadaljeval Hrastničan, ki se že jutri znova odpravlja v Azijo, kjer bo pod vodstvom Jožeta Urha nastopil na močnem turnirju serije WTT.

Hrastničan je imel v prvih dveh krogih v soboto izjemno neugodna tekmeca, s katerima je moral pokazati psihološko stabilnost. V uvodnem krogu je strl Joaa Geralda v petem nizu, ki ga je dobil s 14:12 ter povedel s 3:2 v nizih. V šestem nizu je Portugalec popustil, Jorgić pa je z zmago z 11:3 napredoval v četrtfinale, v katerem se je pomeril z Antonom Kallbergom. Švedom, s katerim se je v zadnjem obdobju pomeril velikokrat, saj nosi dres Borussie Düsseldorf, največjega tekmeca Jorgićevega Saarbrückna. Šved je bil na zadnjih tekmah uspešnejši, saj je dobil šest dvobojev od osmih. Toda v Švici je bil Jorgić premočan. Tekmeca je prisilil v tvegano igro, saj je bil v izmenjavah Slovenec precej boljši. Šved je posledično delal več napak, kar je Slovenec izkoristil.

V polfinalu in finalu je Jorgić uprizoril namiznoteniški simfoniji, ki si ju bodo ljubitelji 40-milimetrske žogice na spletnem portalu lahko večkrat ogledali. Marcos Freitas, ki je v četrtfinalu presenetljivo ugnal Nemca Qiua Danga, je v štirih nizih zbral vsega 12 točk, v povprečju tri na niz. Ob tem, da je Portugalec na zadnjih dveh dvobojih premagal Jorgića, povrhu pa igra z levo roko, kar Slovencu najbolj ne ustreza. Tudi Moregard se je s svetovnim prvakom na klopi Jorgenom Perssonom le čudil, kako razpoložen je slovenski tekmec. Jorgić je bil boljši v vseh namiznoteniških prvinah ter se zasluženo veselil novega izjemnega uspeha. Oddahnil si je tudi Jože Urh, ki nam je v šali med turnirjem dejal, da mu je zmanjkalo majic in nogavic, ker toliko časa v dvorani za trening razigrava Jorgića.

Druga zgodba je denarni sklad v namiznem tenisu, ki se ne more primerjati z najrazvitejšimi športi. Medtem ko so denimo na OP Avstralije v tenisu, ki v teh dneh poteka v Melbournu, vsi poraženci v uvodnem krogu (teh je bilo v moški in ženski konkurenci skupaj 128) prejeli več kot 70.000 evrov, jih je Darko Jorgić za zmago v Montreuxu prejel 10.000, skupni denarni sklad pa je znašal 100.000 evrov.