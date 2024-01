Minilo je leto dni, odkar je Pharrell Williams zamenjal pokojnega Virgila Abloha in so ga imenovali za kreativnega direktorja moške linije modne hiše Louis Vuitton. Kot lahko vidimo iz nove kolekcije jesen-zima 2024, ki so jo predstavili v Parizu, se je Williams zelo dobro odrezal. Navsezadnje to ni njegovo prvo srečanje z visoko modo. Leta 2004 je namreč ameriški glasbenik sodeloval s takratnim Vuittonovim kreativnim direktorjem Marcom Jacobsom pri kolekciji sončnih očal.

Nova kolekcija znamke Louis Vuitton za moške je navdihnjena z zahodno kulturo v kombinaciji z brezčasno zahodno estetiko. Kavbojski škornji, klobuki, usnjene jakne, krzno in žamet, pasovi z velikimi kovinskimi zaponkami, široke hlačnice, srajce​ iz džinsa, resice ... Vse to izstopa v tej kolekciji in nam daje slutiti veliko vrnitev kavbojskega oziroma tako imenovanega ameriškega stila. Ta slog je resnično zaznamoval modno zgodovino, Williams pa je v svojo napoved prihajajoče nove sezone na seznam modnih kosov z Divjega zahoda dodal ogromne torbe, ki so videti kot kovčki, kot poseben poklon prvim naseljencem v ameriških prerijah.

Tako so manekeni nosili kose, ki jih je navdihnila ameriška zgodovina, kar je Williams pozneje tudi potrdil. V pogovoru z novinarji po predstavitvi najnovejše kolekcije je oblikovalec med drugim dejal: »Ko vidite portretirane kavboje, vidite le nekaj njihovih različic. Nikoli zares ne vidite, kako so bili videti nekateri prvotni kavboji. Bili so kot mi, videti so bili kot jaz.«

Kolekcija je med drugim vključevala škornje, ki so nastali v napovedanem sodelovanju med Louisom Vuittonom in znamko Timberland. Potem ko je tik pred predstavitvijo na pariškem tednu mode po družbenih omrežjih zakrožil videoposnetek, ki prikazuje te dizajnerske škornje, tudi najrazkošnejše, poimenovane timbice, so se ti zdaj pojavili tudi na nogah manekenov, ki so se sprehodili po modni stezi.