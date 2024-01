Veronika je samorefleksija in manifestacija opolnomočenja, so sporočili iz tabora letošnje slovenske predstavnice na Evroviziji. Pravijo, da deluje kot ogledalo, ki odraža naše notranje svetove, ki se razkrivajo v interakciji z drugimi. »Z njo Raiven poudarja, kako naše besede, namenjene drugim, pogosto razkrivajo več o nas samih kot o tistih, ki so jim namenjene. Vsak verz združuje simboliko in osebno izpoved, kar ustvarja večplastno lirično delo. Veronika, kot jo predstavlja Raiven, je metaforični lik, ob katerem pušča poslušalcu lastno presojo, ali gre za resnično samopodobo ali skrito resnico,« so zapisali v sporočilu za javnost.

»Skladba ni nastala z mislijo, da grem na Evrovizijo. Pri njenem ustvarjanju sem se osredotočila predvsem na dramatičnost, ki je ključna za učinkovito pripovedovanje zgodbe Veronike. Želela sem, da se njena zgodba ne le izrazi, ampak tudi resonira z letom 2024. In zato sem ustvarjala z mislijo, da potrebuje glasbo, ki je ravno prav filmska in sodobna,« je pojasnila Raiven.

Raiven je avtorica glasbe in besedila. Pri ustvarjanju Veronike pa se je njeni ustaljeni avtorski ekipi pridružil tudi lanski predstavnik Slovenije na izboru za pesem Evrovizije Bojan Cvjetićanin, sicer pevec skupine Joker Out. »Bojan je moj zelo dober prijatelj. Večkrat sva se pogovarjala, da bi skupaj kaj ustvarila, najino glasbeno sodelovanje pri skladbi Veronika pa je nastalo zelo spontano,« je poudarila Raiven.