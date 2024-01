Kot so danes poudarili v Centru Rog, so v dobrih dveh mesecih od odprtja pridobili več kot 500 novih članic in članov, ki so v tem času sodelovali na več kot 100 dejavnostih centra. Redni program je po utečenem urniku potekal tudi v petek, s popoldanskimi in večernimi delavnicami in tečaji, vključno z odprto knjižnico in kavarno.

Hkrati so spomnili, da od odprtja centra, 26. oktobra, pa vse do petka niso zabeležili niti enega incidenta, vandalizacije, nespoštovanja hišnega reda ali kakršnegakoli poškodovanja stavbe ter opreme. Tako kot ob odprtju so protestniki po njihovih navedbah tudi tokrat z grafiti vandalizirali prostore novega centra. Kot so pojasnili, bodo grafite odstranili, transparente pa reciklirali.

Ob tem obveščajo, da bo Center Rog še vedno ostal odprt »za čisto vse, vključno z udeleženci včerajšnjih protestov,« pri čemer pa jih pozivajo, da svojo kreativnost izražajo v okviru njihovih rednih programov in na »način, ki bo prijazen do vseh ostalih uporabnikov in meščanov,« so v odzivu še zapisali v Centru Rog.

Skupščina neuporabnikov Centra Rog se je v petek podala na protestni pohod po ožjem središču Ljubljane, da bi ob tretji obletnici rušenja Avtonomne Tovarne Rog znova opozorila na stanovanjsko vprašanje v prestolnici. Ob protestu pa je morala posredovati tudi policija, ki je zoper dve osebi uvedla prekrškovni postopek. Policisti pa še zbirajo obvestila zaradi suma kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari - stavbe Centra Rog, stanovanjskega objekta na Župančičevi ulici in kipa zmaja. V protestu po dosedanjih podatkih ni bil nihče poškodovan.