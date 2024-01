Neznosna lahkost političnega kramljanja

Spremembe medijske krajine in medijev so prinesle temeljite spremembe v javnem diskurzu politikov. Pogostnost njihovih nastopov v preštevilnih oblikah je vse večja. Omrežje X je postalo enosmerni kanal za pred(v)ajanje sporočil. Brez vprašanj javnosti in brez odgovorov, če se avtorju objave tako zazdi. Dohitevajo ga politični podkasti: nekdanji predsednik Pahor je v tej podzvrsti oral ledino, priključila se mu je predsednica države Nataša Pirc Musar, dohiteva ju vlada, vsi pa sledijo temu, kar se dogaja v politiki tudi drugod, ne le v Sloveniji. In kdor veliko govori, lahko veliko greši.