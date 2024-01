Arnold v težavah

Ameriškega igralca avstrijskega rodu Arnolda Schwarzeneggerja so po pisanju BBC minuli teden tri ure zadrževali na münchenskem letališču, ker ni prijavil luksuzne ure, ki jo je nameraval dati na dražbo v dobrodelne namene. V skladu s pravili Evropske unije mora vsak, ki prispe z gotovino ali dragocenostmi, vrednimi več kot 10.000 evrov, to prijaviti, česar pa 76-letni igralec ni storil, menda zato, ker od njega niso zahtevali, da izpolni obrazec. Arnold Schwarzenegger je na koncu plačal davek za uro, a šele potem, ko je rešil problem, kako priti do denarja.