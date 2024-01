»Končno sem si lahko vzela nekaj časa in se pozabavala z računi. Denimo z​ akontacijskimi obroki za elektriko. Mar ni tako, da so akontacijski obroki vsak mesec enaki, potem pa pride razlika v obračunu? Vidim, da zdaj očitno ni več tako. Ocenili so, da bomo v prvem mesecu v stanovanju, velikem 117 kvadratnih metrov, porabili 286 evrov. V drugem mesecu, ki ima nekaj manj dni, 254 evrov. V tretjem mesecu 263 evrov, v četrtem mesecu pa so se odločili, da bodo prijazni in nas bodo počastili le s 188 evri,« je dejala Nives Celzijus in se na koncu vprašala, ali je tudi koga od njenih prijateljev doletelo takšno presenečenje.

Njene težave sicer niso nič v primerjavi s težavami, s katerimi se že deset let spopada hrvaški igralec Kristijan Ugrin. Že deset let namreč plačuje kredit namesto svoje prijateljice, za katero je jamčil, ko je vzela kredit, nato pa je umrla. Ugrin se je zato poleg igralskega poklica moral lotiti tudi dela dostavljalca, za pomoč igralcu pa je javnost pred kratkim zaprosila tudi ena od njegovih prijateljic, ki pa s prošnjo ni naletela na pozitivne odzive javnosti.