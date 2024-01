Po besedah Marka Pokorna se na kliniki soočajo s povečanim številom dojenčkov in predšolskih otrok z okužbami dihal, ki jih v večji meri povzročata respiratorni sincicijski virus in gripa. Respiratorni sincicijski virus za starejše otroke in odrasle ni problematičen, pri dojenčkih in novorojenčkih pa lahko povzroči okužbo spodnjih dihal, pljučnico in brohiolitis.

Taka okužba lahko otroka pripelje v enoto intenzivne terapije. Na pediatrični kliniki, ki ima na intenzivni terapiji 14 postelj, so imeli zjutraj pet otrok z okužbo s tem virusom. Zdraviti bi jih sicer morala klinika za infekcijske bolezni, a ker je število okužb doseglo epidemične razmere, so s svojimi posteljnimi razpoložljivostmi vskočili na pediatrični kliniki, je poudaril Pokorn. Zato so morali nekoliko zmanjšati programe rednih obravnav, a so otroci, ki potrebujejo bolnišnično ali subspecialistično obravnavo, te vseeno deležni, je zagotovil.

Pokorn starše dojenčkov in majhnih otrok predvsem opozarja, da je med otroško populacijo intenzivno kroženje respiratornega sincicijskega virusa in virusa gripe, za kar ni zdravila. »Zdravimo lahko samo posledica oziroma zaplete te okužbe. Najbolje je, če je otroku v prvih letih ta okužba prihranjena,« je dejal.

Starše zato poziva, naj imajo novorojenčke in dojenčke v varnem domačem okolju in naj z njimi ne hodijo po denimo nakupovalnih središčih. Prav tako naj se ne družijo intenzivno s sorodniki, posebej če so ti bolni. »Prehlad tete ali babice lahko za takšnega otroka pomeni nekaj dni na intenzivni enoti, celo s potrebo po umetnem predihavanju,« je bil konkreten. Opozoril je še, naj bolni starejši otroci ne silijo v dojenčke in naj bolne matere pri dojenju nosijo zaščitno masko.

Na vprašanja glede poteka zdravniške stavke na pediatrični kliniki je odgovoril, da je oskrba otrok zagotovljena v polni meri tudi med stavko in da te dni osebje dela več kot pred nekaj meseci.