Zaradi spornega nakupa sodne zgradbe na Litijski cesti v Ljubljani se maje stolček ministrici za pravosodje Dominiki Švarc Pipan. Ta je že predlagala razrešitev generalnega sekretarja ministrstva Uroša Gojkoviča, ki je vodil posel, vodjo službe za nepremičnine in investicije Simona Starčka in vodjo finančne službe Janjo Garvas pa naj bi premestili na druga delovna mesta. Zadeva ne meče slabo luč le na pravosodje in vlado, pač pa je vse več kritik slišati tudi iz ministričine stranke, kjer te dni potekajo intenzivni pogovori na relaciji vodstva in poslanske skupine. Danes je pred kamere stopila tudi predsednica SD Tanja Fajon. »Socialni demokrati si skupaj z našo ministrico želimo, da se razjasnijo vse okoliščine v zvezi s tem spornim nakupom. Ta trenutek namreč vsak dan na plan prihajajo nova dejstva. Vsi si seveda želimo skupaj z ministrico zaščititi javni interes, pri čemer pa nihče nima bianco zaupanja pri nas v naprej; še posebej ne tisti, ki dela v javnem interesu. Če pa so bile pri nakupu res nepravilnosti, potem bomo seveda na podlagi tega ukrepali – ve se, kaj sledi,« je bila jasna Fajon. Prvakinja SD je dodala, da je vodstvo o aferi sestankovalo tudi že s poslansko skupino, kjer si prav tako želijo, da se zadeve čimprej razčistijo.

Zadevo preiskuje tudi NPU

V stranki je sicer te dni vse več takšnih, ki niso zadovoljni z dosedanjimi pojasnili ministrice in ki svarijo, da afera meče zelo slabo luč tudi na stranko. Marsikomu ni jasno, kako so lahko odpovedale varovalke pri milijonskem nepremičninskem poslu, pri katerem se pričakuje, da bo ministrica desetkrat preverila dokumente, preden jih podpiše. Ne le, da številni mislijo, da bi morala Švarc Pipan odstopiti že zaradi hude malomarnosti pri vodenju posla, ne manjka niti takšnih, ki menijo, da z odstopom že zamuja.

Oči so uprte tudi v premierja. Robert Golob je od ministrice in njenega državnega sekretarja Igorja Šoltesa v četrtek terjal poročilo o odgovornosti vseh, ki so sodelovali pri pripravi pogodbe s podjetjem primorskega podjetnika Sebastjana Vežnaverja. Švarc Pipanova je sicer v četrtek v izjavi ob robu izredne seje DZ dejala, da se ministrstvo z državnim odvetništvom pogovarja o sprožitvi postopka za ugotovitev ničnosti oziroma razveljavitvi pogodbe. Domnevne nepravilnosti nakupa preverja tudi Nacionalni preiskovalni urad.

V SDS že napovedali interpelacijo

Kot je znano, se je ministrstvo za pravosodje znašlo pod plazom kritik zaradi domnevnih nepravilnosti pri nakupu prostorov na Litijski. Ministrstvo ni naročilo svoje preverbe cene stavbe, ampak je sprejelo cenitev, ki jo je naročil in plačal prodajalec, to je podjetnik Sebastjan Vežnaver.Sodna cenilka gradbene stroke in nepremičnin je stavbo, preden jo je leta 2020 kupil Vežnaver, ocenila na 2,9 milijona evrov. Na ministrstvu so nato konec lanskega leta za stavbo plačali 7,7 milijona evrov. V oddaji Tarča na Televiziji Slovenija so novinarji razkrili, da cenilec, podpisan pod zadnjo cenitvijo stavbe ob prodaji ministrstvu za pravosodje, te cenitve ni opravil sam, ampak je to storila cenilka, ki je pripravila tudi prvotno, nekaj milijonov evrov nižjo cenitev vrednosti stavbe.

Ministrstvo je sicer že sklenilo aneks k prodajni pogodbi za stavbo, po katerem bo ministrstvo zaradi razlike med površino prostorov iz kupoprodajne pogodbe in površino iz podatkov geodetske uprave pred prevzemom nepremičnine pridobilo novo izmero. Ministrica Švarc Pipan je poleg tega dejala, da se ministrstvo z državnim odvetništvom pogovarja o sprožitvi postopka za ugotovitev ničnosti oziroma razveljavitvi pogodbe. V SDS pa so v sredo napovedali vložitev interpelacije o delu ministrice, ki ji med drugim očitajo »nedvomno objektivno odgovornost« pri domnevnih nepravilnostih nakupa omenjenih prostorov.