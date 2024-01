V začetku tedna je bila na Svetovnem gospodarskem forumu v švicarskem Davosu predstavljena 27. raziskava o stanju in napovedih v svetovnem gospodarstvu družbe PricewaterhouseCoopers (PwC). Vključenih je bilo 105 držav, tudi Slovenija. Izkazalo se je, da se delež izvršnih direktorjev, ki verjamejo, da se bo svetovna gospodarska rast v naslednjih dvanajstih mesecih izboljšala, več kot podvojil. Podrobnejši pregled podatkov pa vseeno razkriva skrb za dolgoročno sposobnost preživetja poslovanja. Skoraj polovica direktorjev meni, da v naslednjem desetletju njihova podjetja ne bodo uspešna brez resnega preoblikovanja. Temu tveganju so precej bolj izpostavljena manjša kot pa velika podjetja. Odsev negotovosti je opazen tudi pri oceni prihodkov, lani je rast prihodkov napovedalo 42 odstotkov, letos 37 odstotkov direktorjev.

Na novo odkrijte svoj poslovni model

Vodilni pričakujejo precej večji pritisk zaradi razvoja tehnologije (zlasti umetne inteligence), podnebnih izzivov in številnih drugih megatrendov, kot so ga občutili v prejšnjih petih letih. V tej luči je zgovoren podatek, da skoraj vsi (97 odstotkov) izvršni direktorji ugotavljajo, da so v zadnjih petih letih že sprejeli ukrepe za spremembo načina ustvarjanja in ohranjanja vrednosti podjetja, več kot tri četrtine (76 odstotkov) pa jih je sprejelo vsaj en ukrep, ki je imel velik ali zelo velik vpliv na poslovni model podjetja. Čeprav direktorji torej ukrepajo, se hkrati soočajo s številnimi izzivi. Dve tretjini jih navaja, da zakonodajno okolje v najboljšem primeru zmerno zavira njihovo sposobnost, da na novo odkrijejo svoj poslovni model, 55 odstotkov jih dvomi o konkurenčnosti lastnih poslovnih procesov, 52 odstotkov pa jih je zaskrbljenih zaradi pomanjkanja veščin in znanj med svojimi zaposlenimi. Kot veliko oviro izpostavljajo še znatno neučinkovitost v številnih rutinskih dejavnostih, od sestankov, namenjenih sprejemanju odločitev, pa do elektronske pošte. Izvršni direktorji menijo, da je približno 40 odstotkov časa, porabljenega za te naloge, neučinkovito izrabljenega. Konservativna ocena stroškov te neučinkovitosti na globalni ravni po PwC znaša kar 10 bilijonov ameriških dolarjev.

Neizbežni trendi

Ugotovitve raziskave takole na kratko povzema odgovorni partner družbe PricewaterhouseCoopers v Sloveniji, Thomas Magill: »Izvršni direktorji so več kot očitno pod novim pritiskom, da se odzovejo in pokažejo, da ukrepajo glede nujnih potez za ohranitev dodane vrednosti v svojih podjetjih. Raziskava jasno prikaže, kaj vse bo štelo, pa tudi, kakšne bodo posledice za tiste, ki se bodo poskušali izogniti neizbežnim trendom bližnje prihodnosti.« Za veliko večino izvršnih direktorjev je generativna umetna inteligenca (UI) katalizator za preoblikovanje poslovanja, povečanje učinkovitosti, inovacij in korenitih sprememb. Skoraj tri četrtine direktorjev (70 odstotkov) verjame, da bo UI v naslednjih treh letih bistveno spremenila način, kako njihovo podjetje ustvarja dodano vrednost. Drugi pomemben dejavnik pa so podnebne spremembe. Skoraj tretjina vodij pričakuje, da bodo v naslednjih treh letih podnebne spremembe spremenile način ustvarjanja dodane vrednosti. Za primerjavo, takšno oceno je za zadnjih pet let podala manj kot četrtina.