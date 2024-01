»Njegovo delo bo presegalo okvirje članske reprezentance. Saša Dončić bo tisti, ki bo usmerjal in spremljal mlade slovenske igralcev iz domače lige, ali tiste, ki igrajo na univerzah v ZDA, ter o njihovem napredku poročal vodstvu zveze. Mislim, da ne bi mogli najti boljše osebe za to delo, saj je bil Saša vrhunski igralec, reprezentant, trener, športni direktor in nenazadnje tudi predsednik kluba Ilirija,« je povedal predsednik KZS Matej Erjavec.

Saša Dončić, ki slovensko košarko oziroma člansko reprezentanco natančno spremljala že odkar je zanjo prvič 2017 zaigral njegov sin Luka, pa je dejal: »Velika čast je postati del tako uspešne in dobro organizirane zveze. Moja primarna naloga je komunikacija z igralci iz tujine in strokovnim štabom reprezentance. Glede na to, da sem tudi zasebno precej v ZDA in da imam redne stike z mnogimi mladimi košarkarji, predvsem pa da imam rad košarko, mi ni bilo težko sprejeti novega izziva v življenju.«