Čedalje bolj nezadovoljni Ljubljančani

Obsežna javnomnenjska raziskava in poročilo o zadovoljstvu meščanov s svojim mestom, ki ju vsaka tri leta objavlja evropska komisija, plastično prikažeta temeljne probleme, na katere že leta opozarjamo na straneh Dnevnika. Na splošno so Ljubljančani s kakovostjo življenja v mestu zadovoljni, vendar to zadovoljstvo v zadnjih letih stagnira, v nekaterih ključnih kategorijah pa celo upada. Podatek je toliko bolj zaskrbljujoč, ker je v poročilu raziskave izpostavljeno, da zadovoljstvo prebivalcev v evropskih mestih, sploh v vzhodni Evropi, na splošno raste.