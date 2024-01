Isti dan, ko so s policije sporočili, da so pobeglega Satana iz Berlina vrnili v domovino, je iz pripora v Novi Gorici pobegnil 27-letni moški iz Ajdovščine, ki ga v svetu TikToka poznajo pod vzdevkom Vegan. Do pobega je prišlo med spremstvom pripornika iz upravnega dela oddelka, kjer je prek videokonferenčne povezave potekalo njegovo zaslišanje na podlagi odredbe sodišča, nazaj v zaprti del oddelka, so navedli na upravi za izvrševanje kazenskih sankcij. Pravosodna policista, ki sta ga spremljala, sta ga najprej skušala uloviti peš, nato pa še z avtom, a jima ni uspelo. Takoj po izrednem dogodku je uprava obvestila policijo in sodišče, ki je izdalo odredbo za razpis tiralice. Po navedbah portala N1, ki je prvi pisal o pobegu, je Vegan pobegnil z vklenjenimi rokami.

Dekleta nagovarjal k spolnim odnosom

Sredi lanskega novembra smo pisali, kako se je 27-letnik znašel v priporu zaradi suma kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost. Tožilstvo je vložilo zahtevo za preiskavo zaradi štirih kaznivih dejanj prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva, enajstih poskusov tega kaznivega dejanja ter dveh kaznivih dejanj pridobivanja oseb, mlajših od 15 let, za spolne namene. Moški je sicer dejaven na družbenem omrežju tiktok, ki je posebno priljubljen med osnovnošolci in dijaki. Mesečno ga po svetu uporablja milijarda ljudi.

Po spletu so se že pred meseci pojavili posnetki osumljenčevega javljanja v živo, v katerem naj bi mlade (tudi osnovnošolke!) nagovarjal k spolnim odnosom. Zaradi podobnih očitkov so bili starši njegovih mladih sledilcev zgroženi, v preteklosti naj bi ga večkrat prijavili policiji, v drugi polovici lanskega leta pa so preiskavo, ki še traja, prevzeli na Policijski upravi Nova Gorica. Moški naj bi vsa očitana mu dejanja ostro zanikal.

Pobeg ni kaznivo dejanje

Klasičnih pobegov iz zaprtih, fizično in tehnično varovanih delov zaporov je malo, od leta 2012 do leta 2022 so zabeležili tri. Oktobra lani smo sicer poročali o pobegu Tomaža Simoniča, znanega po vzdevku Satan, ki je med spremstvom k zdravniku pobegnil izpred ljubljanske bolnišnice. Tam ga je čakal pajdaš na skuterju, pravosodni policist, ki je Satana spremljal, pa ga ni uspel uloviti. Mesec dni po pobegu so ga na podlagi mednarodne tiralice prijeli v Berlinu, prejšnji petek pa ga predali slovenskim policistom. Odpeljali so ga v domovino in predali pravosodnim organom. Lani so sicer skušali pobegniti še trije zaporniki, a so jim poskuse preprečili. Zadnji pobeg iz ženskega zapora na Igu se je pripetil leta 2013, ko je zaradi nepazljivosti pravosodnega policista obsojenka pobegnila skozi glavni vhod in se naslednji dan sama vrnila. Lani so imeli en poskus pobega med spremljanjem v zdravstveno ustanovo. Če nekdo s silo ali grožnjo, da bo neposredno napadel »življenje in telo«, pobegne iz zapora ali pripora, je zagrožena kazen do tri leta zapora. Sicer sam pobeg ni kaznivo dejanje, se pa lahko obsojenca zaradi disciplinskih prestopkov disciplinsko kaznuje.