Danes ob 7.30 so kranjski policisti prejeli obvestilo o eksploziji v enem od stanovanj večstanovanjske stavbe. Po prvih podatkih naj bi bil vzrok eksplozije uhajanje plina.

Interventne službe so posredovale takoj in so še vedno prisotne na kraju dogodka. V eksploziji je ena odrasla oseba, vendar ni v življenjski nevarnosti. Po podatkih našega novinarja Romana Repnika, ki spremlja dogajanje v Kranju, so evakuirali 29 stanovalcev, poškodovanih pa je 18 stanovanj.

Po besedah predstavnika policije se trudijo zagotoviti zagotoviti čimvečjo varnost za vse prebivalce in udeležence v nesreči. Nastala je tudi velika premoženjska škoda.

Gasilci in drugi reševalci so poskrbeli za gašenje morebitnih požarov in varovanje sosednjih objektov pred morebitnimi poškodbami, policija pa poziva javnost, naj se izogiba območju dogodka, da ne bi ovirala delovanja interventnih služb.

Dodatne informacije bodo predstavljene javnosti, ko bodo na voljo nove informacije glede dogodka. Vse, ki bi imeli kakršne koli informacije o eksploziji, pozivajo, naj se obrnejo na kranjsko policijo.