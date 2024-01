Po podatkih sistema eVisitor, ki vsebuje turistični promet, realiziran v komercialnih in nekomercialnih objektih ter navtičnem čarterju (sistem eCrew), je bilo v letu 2023 na Hrvaškem realiziranih več kot 20,6 milijona prihodov in 108 milijonov nočitev, kar v primerjavi z letom 2022 predstavlja 9-odstotno rast prihodov in 3-odstotno rast nočitev. Dodajmo, da navedeni skupni rezultat vseh nastanitvenih kapacitet glede na leto 2019 predstavlja izenačitev rezultatov, medtem ko je v komercialnih objektih, torej hotelih, kampih in gospodinjskih objektih, glede na leto 2019 zabeležena 1,2-kratna rast nočitev.

Največ nočitev ustvarjenih v Istri

»Hrvaška je v zadnjem letu še utrdila svoj položaj ene najbolj zaželenih evropskih destinacij, o čemer poleg rezultatov turističnega prometa pričajo tudi drugi kazalci, kot so prihodki od turizma, ki prav tako rastejo in se jim napoveduje rekord. Upoštevajoč trenutno stanje na emitivnih trgih ter globalne geopolitične in makroekonomske razmere lahko rečemo, da bo leto 2024 zahtevno, a tudi leto, v katerem načrtujemo ohraniti konkurenčnost hrvaškega turizma s spodbujanjem trajnosti in kakovosti z izvajanjem naših promocijskih aktivnosti in kampanj,« je dejal Kristjan Staničić, direktor Hrvaške turistične skupnosti, in se zahvalil vsem turističnim delavcem za še eno odlično turistično leto.

Če hrvaške turistične rezultate segmentiramo po županijah, je bilo lani največ nočitev ustvarjenih v Istri (30 milijonov nočitev, kar je za dva odstotka več glede na leto 2022), Splitsko-dalmatinski županiji (20,2 milijona nočitev, kar je za tri odstotke več v primerjavi z letom 2022) in na Kvarnerju (18,5 milijona nočitev, za en odstotek več glede na leto 2022).

»Zadovoljni smo s turističnim prometom in finančnimi rezultati v letu 2023 ter dejstvom, da smo lani realizirali vrsto izjemno pomembnih aktivnosti, ki bodo prispevale k nadaljnjemu obvladovanju razvoja turizma. Imeli smo najboljšo predsezono v zgodovini in izjemno uspešno posezono, kar je kazalec, da smo na dobri poti k doseganju celoletnega turizma, ki je eden naših glavnih strateških ciljev. Poleg tega je bil sprejet prvi krovni zakon o turizmu, ki nam je dal orodja za upravljanje turizma v smeri trajnosti, z zagotovljenimi finančnimi sredstvi, tako prek državnega načrta za okrevanje in odpornost kot prek državnega proračuna pa smo ustvarili vse pogoje, da leto 2024 dočakamo z velikim optimizmom za še močnejšo realizacijo vseh naših ciljev,« je dejala Nikolina Brnjac, ministrica za turizem in šport.

Povečanje števila nočitev so dosegle tudi Zadrska županija s 15,2 milijona nočitev, Dubrovniško-neretvanska županija z 8,6 milijona nočitev in Ličko-senjska županija s 3,4 milijona nočitev. Hkrati je bilo lani v mestu Zagreb realiziranih 2,5 milijona nočitev, kar predstavlja 13-odstotno rast prihodkov glede na leto 2022, medtem ko je bilo na preostalem delu celinskega območja lani skupno realiziranih dobrih 2,6 milijona nočitev, kar prav tako predstavlja 13-odstotno rast glede na leto 2022. Gledano po destinacijah je bilo lani največ nočitev v Rovinju, Dubrovniku, Poreču, Splitu in Umagu.

Gledano po trgih so lani največ nočitev ustvarili gostje iz Nemčije (23,6 milijona nočitev), Hrvaške (13 milijonov nočitev), Slovenije (10,6 milijona nočitev), Avstrije (8,4 milijona nočitev), Poljske (6,7 milijona nočitev), Češke (5,5 milijona nočitev), Italije (4,2 milijona nočitev), Velike Britanije (3,7 milijona nočitev), Madžarske (3,6 milijona nočitev), Slovaške (3,3 milijona nočitev) in Nizozemske (3,1 milijona nočitev).

V decembru realiziranih 17 odstotkov več prihodov in 10 odstotkov več nočitev

Po podatkih sistema eVisitor je bilo decembra lani na Hrvaškem skupno realiziranih več kot 394.000 prihodov in 938.000 nočitev, kar v primerjavi z letom 2022 predstavlja 17-odstotno rast prihodov in 10-odstotno rast nočitev. Decembra so največ nočitev ustvarili gostje iz Hrvaške (316.000 nočitev), Slovenije (99.000 nočitev), Avstrije (85.000 nočitev), Bosne in Hercegovine (66.000 nočitev), Nemčije (62.000 nočitev) in Italije (47.000 nočitev). Najbolj priljubljene destinacije glede na prenočitve v decembru so Zagreb, Opatija, Split, Dubrovnik, Poreč, Rovinj in Zadar. Dodajmo, da je na Hrvaškem silvestrovalo skoraj 90.000 gostov, kar je približno 12 odstotkov več kot leto prej.

