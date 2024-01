Kyrie Irving je za domače dosegel 42 točk, eno manj pa Tim Hardaway ml., ki je s trojko odločil tekmo, potem pa je moral zaradi zvina gležnja predčasno zapustiti igro. Vendar očitno ni bilo tako hudo, da bi sledil Dončiću na seznam bolniške odsotnosti.

»Pokazala se je priložnost in izkoristil sem jo za pomembno zmago. Ves čas smo si ponavljali, da moramo igrati zbrano, tako posamezno kot ekipa. Kar dobro nam je šlo in tudi 41 točk je slišati dobro,« je po dvoboju povedal Hardaway.

Na drugi strani je Zion Williamson nanizal 30 točk, a je zadel le šest od 11 prostih metov. Pelikani so zgrešili deset prostih metov, imeli so jih na voljo kar 41.

Poleg Irvinga in Hardawaya je bil pri domačih Josh Green edini preostali z dvomestnim številom točk (13) in je s trojko poskrbel za šest točk prednosti Dallasa minuto in 27 sekund pred koncem, preden je pet naslednjih nato nanizala gostujoča ekipa. Novinec Dallasa Dereck Lively II. se je po petih tekmah odsotnosti vrnil z 12 skoki, kar sedem jih je imel v napadu, tri v zadnji četrtini.

Mavericks bodo naslednjo tekmo igrali v noči na četrtek po slovenskem času v Los Angelesu, kjer jih čakajo Lakers. Ti so doma s 112:105 premagali igralce Oklahomo City Thunder, ki so sedaj drugi na zahodnem delu lige za Minnesoto Timberwolves. Dallas je na šestem mestu sedaj izenačen s pelikani, deseti so Lakers. Zanje je na tekmi, na kateri je bilo 17 menjav v vodstvu, Anthony Davis zbral 27 točk, 15 skokov in pet podaj, LeBron James je za domače dodal še 25 točk.

Najkoristnejši igralec minule sezone Joel Embiid se je po treh tekmah, na katerih zaradi poškodbe levega kolena ni igral, vrnil z 41 točkami (met iz igre 12:21, 16:17 iz prostih metov), desetimi skoki in s tremi podajami. S tem je na sedmi tekmi sezone, na kateri je dosegel ali presegel mejo 40 točk, v napadu odločilno prevesil tehtnico na stran ekipe Philadelphie 76ers.

Ta je premagala Houston Rockets s 124:115 ter ostala na tretjem mestu vzhoda za Bostonom in Milwaukeejem. Devetindvajsetletni Embiid je na 16. tekmi v nizu dosegel najmanj 30 točk in deset skokov in se na drugem mestu v zgodovini lige izenačil s Kareemom Abdul-Jabbarjem, pred njima je le Wilt Chamberlain.

Boston Celtics so v Torontu s 105:96 premagali Raptors, za najboljšo ekipo lige sta po 22 točk zbrala Derrick White in Jrue Holiday. V Atlanti je za Hawks, ki so San Antonio Spurs premagali s 109:99, Trae Young vpisal 36 točk, za poražene goste pa francoski novinec Victor Wembanyama 26 točk, od tega 18 v zadnji četrtini.