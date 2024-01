Milijoni izpuhteli, problemi ostajajo

Leta 2006 je ministrstvo za pravosodje pod taktirko ministra Lovra Šturma kupilo zemljišče ob Masarykovi cesti z namenom, da tam zgradi novo sodno stavbo. Vanjo bi preselili ljubljanska sodišča, ki so bila raztresena na več lokacijah po prestolnici, mnoga med njimi so prostore najemala. Leta 2013, v času, ko je ministrstvo vodil Senko Pličanič, je prišlo do spremembe načrtov. Lokacija ob Masarykovi cesti naj ne bi bila več primerna, zato so začeli snovati nov projekt na Bežigrajskem dvoru.