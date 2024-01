Slovenska nogometna reprezentanca je že začela leto 2024, katerega vrhunec bo nastop na evropskem prvenstvu od 14. junija do 14. julija v Nemčiji. Serijo petih pripravljalnih tekme bo začela v soboto, ko se bo v San Antoniu v Teksasu pomerila z ZDA. Ker januar ni uraden termin v koledarju Fifa, je selektor Matjaž Kek za tokratno akcijo sestavil zasedbo iz 16 igralcev iz klubov slovenske lige in šestih iz tujine, kjer trenutno ne igrajo v nacionalnih prvenstvih. Reprezentanca se je zbrala v nedeljo v Kopru, do jutrišnjega odhoda v ZDA pa bo v Dekanih opravila štiri treninge, nato pa v San Antoniu še dva. Ker Mitja Ilenič igra za New York City, se bo ekipi pridružil kar v ZDA.

»Osnovo vodilo akcije je, da so zraven igralci iz slovenskih klubov. Akcija bo naporna zaradi potovanja, zanimiva in zahtevna pa zaradi tekmeca, saj zanj igrajo nogometaši iz lige MLS, ki je v vzponu,« je izpostavil Matjaž Kek, ki ne vidi težav v tem, da so klubi v slovenski klubi šele začeli priprave na spomladanski del prvenstva. Klubi so sicer že odigrali prve prijateljske tekme, Celjani so se za srečanje z Dinamom Zagreb (poraz 0:2) dogovorili naknadno z namenom, da bi imeli njihovi štirje reprezentanti v nogah vsaj eno tekmo in s tekem nekaj tekmovalnega ritma. Kek je prepričan, da bo akcija prinesla kakšno rešitev za naslednje tekme reprezentance, ki bo marca odigrala pripravljalni tekmi z Malto v gosteh in verjetno Portugalsko doma ter junija dve tekmi v Sloveniji v enakem tekmovalnem ritmu kot bodo na evropskem prvenstvu.

»Tekma z ZDA bo priložnost, da vidimo, ali ti igralci lahko pomagajo v primeru težav, poškodb in kartonov tistih nogometašev, ki so odigrali kvalifikacije in bodo tvorili jedro ekipe na evropskem prvenstvu. V San Antoniu bo pomemben tudi izid. Rezultat je vedno neko merilo, saj vseskozi poudarjam, da gremo v Nemčijo tekmovat. Ker je to uvod v pomlad in naslednje tekme, bo zelo pomembna tudi naša podoba v ZDA,« je izpostavil 62-letni Kek.

Seznam igralcev za tekmo z ZDA: vratarji: Vekić (Velje, Dan), Mihelak (Mura), Pintol (Olimpija), obrambni igralci: Ilenič (New York City, ZDA), Kavčič (Bravo), Kuzmić, Zaletel (oba Viborg, Dan), Ratnik (Olimpija), Šoštarič Karić (Maribor), Karničnik, Zec (oba Celje), zvezni igralci: Elšnik (Olimpija), Jovanović (Aluminij), Repas (Maribor), Svetlin, Zabukovnik (oba Celje), Vešner Tičić (Koper), Zeljković (Spartak Trnava, Slk), napadalci: Gradišar (Rogaška), Poplatnik (Bravo), Šturm (Domžale), Vombergar (Al Ittihad, ZAE).