Vzdušje pri nogometnem Real Madridu je v teh dneh izjemno. Moštvo trenerja Carla Ancelottija je namreč v finalu španskega superpokala s 4:1 brez težav odpravilo večnega rivala Barcelono, ob tem pa je predsednik kluba Florentino Perez spisal zgodovino. Kot predsednik Reala Madrida je namreč osvojil 33. lovoriko, s čimer je na večni klubski lestvici prehitel do zdaj najtrofejnejšega Santiaga Bernabeua. Ancelotti je kot trener kraljevega kluba v vitrino pospravil enajsto lovoriko, s čimer je na drugem mestu ujel Zinedina Zidana in ima zdaj pred seboj le še Miguela Munoza (14).

Čeprav se Real Madrid v letošnji ubada z velikim številom poškodb, je Ancelotti poskrbel, da se rezultati niso poslabšali. Moštvo je tako v igri za vse lovorike, ki jih lahko osvoji, s španskim superpokalom pa je prvo že pospravilo v vitrino. Ostanejo ji še špansko prvenstvo in pokal ter liga prvakov. »Smo zelo nevarni. Vsakega nasprotnika znamo spraviti v težave. Izkoristiti moramo dober trenutek, še naprej trdo delati in uživati v odlični atmosferi, ki smo jo ustvarili v slačilnici. Trenutno smo v sedmih nebesih, a je jasno, da nas lahko že naslednja tedna sklati na trdna tla. Toda igralci, ki jih imam na voljo, se dobro zavedajo, da je pritisk v tem klubu izjemen in da morajo po osvojeni lovoriki z lakoto že gledati proti naslednji. Zato me ne skrbi,« je pojasnjeval trener Reala Madrida Carlo Ancelotti.

Junak zmage je bil s tremi goli Brazilec Vinicius Junior. Čeprav je bil predsednik Reala Madrida Florentino Perez z njegovo predstavo sila zadovoljen, pravi, da je sposoben še precej boljših iger. »Je eden najboljših igralcev na svetu, a povedal sem mu, da nikoli ne sme biti zadovoljen. Proti Barceloni je zabil tri gole, kar je zavidanja vreden dosežek, a lahko bi jih še več in k temu mora stremeti,« je bil jasen alfa in omega madridskega Reala. »Če nadaljujem v nekoliko resnejšem tonu. Vini je vedno eden od naših najboljših posameznikov, a trije goli na tekmi, ki odloča o lovoriki, so poseben dosežek. Zelo sem vesel zanj, da mu je uspela takšna predstava. Njegov pristop k vsaki tekmi in trud, ki ga vlaga, sta izjemna. Je vrhunski igralec, a zaradi njegovega odnosa sem hkrati prepričan, da bo le še napredoval,« je dodal Perez.

Precej bolj turobno je vzdušje pri Barceloni, ki se še naprej ubada tudi s finančnimi težavami. Pred finalom superpokala je športni direktor kluba Deco priznal, da zaradi težke situacije v zimskem prestopnem roku ne morejo pripeljati okrepitev. Trener Xavi po visokem porazu ni pod vprašajem, a je na udaru katalonskih medijev, ki so njegovo taktiko proti Realu Madridu označili za samomorilsko. »V obračun smo se podali optimistično in bili prepričani, da se lahko na koncu veselimo. A realnost je takšna, da je bil razplet za nas najhujši možen. Tekmo smo odprli katastrofalno. Real Madrid nas je s protinapadi povsem razbil. Rad bi se opravičil navijačem. Vem, kako trpijo, ko doživijo tako visok poraz proti glavnemu rivalu. Kot igralec sem jih doživel kar nekaj in na koncu smo se prav vedno pobrali. Barcelona se bo vrnila,« je poskušal moralo med navijači in tudi igralci dvigniti Xavi.