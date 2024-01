V skladu s pol stoletja dolgo tradicijo bodo volilci v ameriški zvezni državi Iowa danes prvi oddali glasove na strankarskih volitvah za izbiro predsedniških kandidatov in tako zagnali volilni vrtiljak, ki bo zaznamoval politično leto in dosegel vrhunec 5. novembra, ko bodo potekale predsedniške in kongresne volitve. Ker je pri demokratih praktično jasno, da bo njihov predsedniški kandidat spet aktualni predsednik Joe Biden, je pozornost v Iowi usmerjena k republikancem. Štirje glavni kandidati bodo danes predvsem upali, da presežejo napovedi in pričakovanja, kar je na začetku volilnega cikla najpomembneje. Ta pričakovanja pa so zelo različna.

Od favorita, bivšega predsednika Donalda Trumpa, se pričakuje gladka zmaga. Zadnja anketa časnika The Des Moines Register, upoštevanja vredne lokalne publikacije, ki tradicionalno opravlja poglobljene raziskave javnega mnenja, je Trumpu napovedala zmago z 28 odstotnimi točkami pred prvo zasledovalko. Ta napoved je podobna drugim v zadnjem času. A Trumpova ekipa ničesar ne prepušča naključju, zato niža pričakovanja in napoveduje, da si želi le zmago z največjo razliko v zgodovini Iowe, ki znaša dvanajst odstotnih točk.

Na volišče pri –30 stopinjah Celzija

Na drugo mesto se je v omenjeni anketi z dvajset odstotki podpore povzpela nekdanja guvernerka Južne Karoline in Trumpova veleposlanica v OZN Nikki Haley. Drugo mesto bi bilo zanjo odlična popotnica za naslednje strankarske volitve v New Hamshiru, kamor je vložila veliko časa in se Trumpu približala na manj kot deset odstotnih točk zaostanka. Tretje mesto v Iowi zanjo ne bi bila katastrofa, bi pa bila za guvernerja Floride Rona DeSantisa, ki je v Iowo vložil ogromno napora, denarja in časa, saj je obiskal vseh 99 okrožij pretežno agrarne zvezne države z dobrimi tremi milijoni prebivalcev in velikosti za približno sedem Slovenij. DeSantis potrebuje drugo mesto, sicer se mu slabo piše, ker v New Hampshiru ne dosega niti desetodstotne podpore.

Poleg teh treh glavnih kandidatov je tu še poslovnež Vivek Ramaswamy in nekaj drugih z zelo nizko podporo, ki nimajo prave možnosti za preboj v ospredje.

V Iowi nimajo tipičnih volitev, ko ljudje čez dan pridejo na volišče, izpolnijo glasovnico in gredo nazaj domov. Namesto teh imajo strankarska zborovanja. Volilci morajo priti na svoje volišče točno ob 19. uri, tam vztrajati ves sestanek, med katerim najprej izvolijo predsednika in tajnika zbora, nato imajo predstavniki kandidatov kratke govore, nato volilci dobijo in oddajo glasovnice. Vse to lahko traja uro in več. Za povrh vremenoslovci napovedujejo najhladnejši dan v zgodovini zborovanj v Iowi, saj bo zaradi polarnega vala in vetra zvečer čutiti, kot bi bilo –30 stopinj Celzija. Zato bo rezultat še bolj odvisen od tega, kdo ima dovolj takih privržencev, ki se bodo na volišča sploh podali. Po splošnih ocenah je to Donald Trump, tudi zato, ker je že tako dolgo na radarju volilcev.

Očitki o lažeh in prodanosti

DeSantis in Haleyjeva sta mu naredila tudi precejšnjo uslugo. Trump se namreč ni udeleževal predvolilnih debat, a tam nista napadala njega, ampak predvsem drug drugega, ker se želita najprej uveljaviti kot edina mogoča alternativa Trumpu v stranki na drugem mestu. Medtem ko je Trump brez pravega izziva hodil po svojih shodih, je DeSantis delil očitke Haleyjevi, da je ujetnica bogatih finančnih donatorjev in popustljiva do Kitajske, njena kampanja pa je postavila spletno stran, na kateri da so zbrane vse laži floridskega guvernerja. Prejšnji teden sta Haleyjeva in DeSantis edina sodelovala na soočenju televizije CNN in udrihala drug po drugem.

Pri demokratih prave tekme tokrat ni. Demokrati so tudi spremenili svoj volilni urnik, tako da Iowa letos ni prva, kjer volijo, saj želijo dati več teže drugim zveznim državam. Tako tam danes ne bo demokratskih strankarskih zborovanj, ampak se bo samo začelo obdobje, ko lahko volilci oddajo svoj glas po pošti.