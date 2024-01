Gre za kolekcijo Les Gastons Vuitton, navdih za osemnajst različnih kosov pa je bil vnuk ustanovitelja Louisa Vuittona Gaston Louis Vuitton, piše Women's Wear Daily. Gaston je bil na čelu podjetja več kot petdeset let, znan pa je bil tudi kot »družinski estet« ter kot izobražen izumitelj in zbiratelj. Kolekcija moškega nakita, ki jo sestavljajo prstan s prepoznavnim logotipom znamke ter zapestnice in ogrlice z drobnimi detajli, je na voljo v izbranih trgovinah Louis Vuitton in na spletu, cene kosov pa se gibljejo od 1800 do dobrih 140.000 evrov.