Kdo je bolj nor

Prva novica: Prva pogajanja med vladno stranjo ter Sindikatom zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides, ki je v torek stavkal, so se zaključila brez dogovora. Vlada se je danes zavezala, da bo svoj pogled na Fidesove zahteve sindikatu poslala v najkrajšem času, ob tem pa Fides še vedno pričakuje protipredlog aneksov k zdravniški kolektivni pogodbi. Druga novica: Kdaj bodo na krovni ravni nadaljevali pogajanja o reformi plačnega sistema in odpravi plačnih nesorazmerij, sicer še ni dogovorjeno. Pogajanja se bodo po napovedih ministra za finance Klemna Boštjančiča nadaljevala v kratkem, ko bodo dokončno oblikovali pogajalske ekipe. Tretja novica: Sodniki, ki so se jim pridružili tožilci, so že v četrtek za eno uro prekinili delo. Protestirali so zaradi nespoštovanja ustavne odločbe, s katero je ustavno sodišče junija lani odločilo, da so plače sodnikov prenizke. Zakonodajalcu je naložilo, da neustavnost odpravi do 3. januarja, kar pa se ni zgodilo.