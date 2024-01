Faze Gaze: Pripravljeni na vse

Po uboju drugega človeka Hamasa Saleha Al Arourija v Bejrutu je Izrael na obtožbe in grožnje arogantno odgovoril, da so pripravljeni na vse (scenarije). Po treh mesecih vojne v Gazi je videti, da vstopamo v njeno naslednjo fazo. Vojaška taktika Izraela temelji na doktrini bojevanja, poznani kot Powelova doktrina (po ameriškem generalu Collinu Powelu), ki je bila uspešno uporabljena proti Iraku v prvi zalivski vojni 1990–1991. Označuje jo absolutno prevladujoča vojaška sila z uničujočo ognjeno močjo. Na začetku vojne v Gazi so vojaški strokovnjaki ocenjevali, da bodo izraelske vojaške izgube v bojevanju v gosto naseljeni in urbanizirani Gazi zelo visoke, vendar se to ni zgodilo.