#intervju Žiga Divjak gledališki režiser​: Nikoli nismo zares soočeni z realno ceno stvari, ki nas obkrožajo​

Žiga Divjak je režiser mlajše generacije, za svoje stvaritve je bil že mnogokrat nagrajen. Njegove predstave so vselej družbeno aktualne. Drugega februarja bo v Mestnem gledališču ljubljanskem (MGL) na oder premierno postavil predstavo Bodočnost, ki je primero sicer že doživela v Beogradu. Z ljubljansko premiero pa se bo odprl tretji festival Ruta. Trenutno v Slovenskem mladinskem gledališču poteka štiridnevni festival Zatočišče, v sklopu katerega bodo uprizorili tri predstave Žige Divjaka, ki so nastale v sodelovanju Mladinskega gledališča in Maske Ljubljana in ki se vsaka po svoje dotikajo naslovne teme festivala. Kljub večni zasedenosti s projekti, pisanjem in režijo si je Žiga Divjak z veseljem ukradel čas za pogovor.