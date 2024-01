Zdravstvo v službi politike ali obrnjeno

Politizacija in centralizacija zdravstva sta čedalje bolj prisotni tako pri lastništvu kot tudi pri vodenju javnih zdravstvenih zavodov. Večina zdravstvenih zavodov je v državni lasti in jih je nemogoče dobro voditi iz enega centra. Vlade se menjajo, zdravstvo pa ostaja z vsemi svojimi problemi, kar na svoji koži čutijo tako bolniki kot zaposleni. V nobenem resorju se od osamosvojitve dalje ni zamenjalo toliko ministrov in vršilcev dolžnosti kot ravno v zdravstvu in tako ni mogoče pričakovati izboljšanja razmer, ker je država in v njenem imenu vlada slab gospodar in tudi ali pa predvsem zato imamo tako zdravstvo, kot ga pač imamo. Preveč heretično bi bilo predlagati ustanovitev trajnega organa za vodenje zdravstva zaradi kontinuitete dela po vzoru narodne banke ali ustavnega sodišča.