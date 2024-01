Sedaj je zaradi plač sodnikov nastal ogenj v strehi, čeprav je vlada izrazila jasen namen, da se ta problem reši celovito, sicer z nekaj zamude, saj je 3. januar kot dan izpolnitve odločbe obenem tudi začetek stavke. Torej gre v tem primeru za dneve, dočim gre pri ostalih neizpolnjenih odločbah kar za leta. Te zadeve pa nočem relativizirati s tem, da ena kršitev legitimira tudi drugo kršitev, zato se strinjam, da gre res za pravno huliganstvo, ki velja za vse neizpolnjene odločbe ustavnega sodišča. Na žalost pa so v tem sporu žrtve navadni državljani, ki že dolga leta čakajo na pravico pred sodišči. Mogoče je zaradi stavke sploh ne bodo dočakali, ker bodo sodni postopki zastarali kot že v mnogo in premnogo drugih primerih.

Spomnim se, da je pred več kot dvajset leti takratna vlada Janeza Drnovška ekstremno povišala plače sodnikov v upanju, da se bodo sodni zaostanki zmanjšali. Žal se to ni zgodilo, okoliški bifeji in Ljubljanska tržnica so bili še vedno polni teh zaslužnih delavcev, zaostanki pa so še kar naraščali. S tem hočem povedati, da se naj tudi sodniki pogledajo v ogledalo in analizirajo svoje slabe rezultate v določenih primerih, ko sodni postopki celo zastarajo, kar je največja pravna katastrofa in ne samo huliganstvo. Baje sodišča ne vodijo seznama zastaranih sodnih postopkov, kar bi jim lahko služilo kot osnova za analizo vzrokov in posledic takih eskcesov. Mogoče se pa sramujejo teh nedejanj in vse skušajo pomesti pod preprogo, kdo bi vedel?

Zato lahko samo po spominu izbrskamo nekaj odmevnih primerov zastaranja sodnih postopkov, ki so dobesedno zamajali slovensko pravno državo. Začel bi z materjo vseh afer, prodajo orožja v devetdesetih letih, ki pomeni tudi začetek uničevanja pravne države. Podobno se je dogajalo tudi s Patrio, čeprav je avstrijsko sodišče na osnovi istih dokazov uspešno izpeljalo in sankcioniralo ta megakorupcijski škandal. Da ne bi omenjal samo Janševih primerov, naj omenim, da gredo tudi Jankovićevi postopki v podobno smer zastaranja. Tudi umor direktorja kemijskega inštituta Jamnika je čudežno zastaral. Sodni postopki za nastanek bančne luknje so v veliko primerih tudi zastarali, v podobno smer zastaranja se pelje tudi postopek korupcije pri investiciji v TEŠ 6. Kaj pa sodba za Janšev »kšeft« z zemljišči v Trenti?

Tudi zgoraj navedeni primeri so »pravno huliganstvo« tega istega pravosodja, ki danes štrajka, in vprašamo se lahko ali bo kdo kdajkoli odgovarjal za to. Seveda ne. Na drugi strani pa bo Golobova vlada nedvomno »odgovarjala« za njihovo »pravno huliganstvo« že na naslednjih volitvah z možnim izpadom iz parlamenta. Kaj pa vse predhodne vlade in politiki, ki so sodelovali v vseh dvajsetih drugih primerih huliganstva?

Gorazd Cuznar, Črnomelj