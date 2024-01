Nedavno je sledil nov nastop. Župan je k opravičilu pozval predsednico države, ker je izražala dvom v njegov drug fantastičen projekt, kanal C0, ki stotine hektolitrov fekalij speljuje čez zaloge vode, ki jo Ljubljančani pijemo. Zdaj, ko je Arso odločil, da preverba vplivov za okolje ni potrebna, je bil čas za nov triumf: »Jaz imam papirje, dovoljenja, vse je pravnomočno …« se je hvalil. Zveni pa kot še eno posmehovanje: »Niko nam ništa ne može, jači smo od sudbine!« Ptice na veji čivkajo, da je soglasje za gradnjo kanala C0 brez preverbe vplivov na okolje bilo prevara, sloneča na izsiljevanju, podkrepljenim z mežikanjem političnih stricev iz ozadja. Z obeh političnih polov. Zaradi tihe podpore SDS kanalu C0 je pred leti iz te stranke izstopil njen mestni svetnik Mirko Brnič Jager.

O poteku pridobivanja soglasij bo morda več znanega, ko bo zaključeno delo parlamentarne komisije, a takrat bo že prepozno. Začelo se je z banalnimi triki, kot denimo, da so v dokumentaciji navedli premer kanalizacijske cevi 1000 mm, v resnici pa ga je imel 1200. Razlika med eno in drugo številko je pomenila razliko v tem, ali je treba opraviti preverbo vplivov na okolje ali ne. Potem je stvar v tem smislu »šla skozi«, dobila soglasja, vsi upravni roki za pritožbe in razveljavitve (tudi po nadzorstveni plati) so potekli. Zadeva je postala legalna. Vsakokratni inšpekcijski pregled je ugotovil, da investitor dela v skladu z dovoljenji, kar je formalno-pravno točno. Policist na cesti tudi ne ugotavlja, ali si prišel do vozniškega dovoljenja s podkupovanjem, ali pa si si ga priboril na izpitu. Ostala je še možnost, da se dokaže, da so bila soglasja pridobljena s kaznivimi dejanji. Seveda si tega nihče od ministrov ni upal storiti, ker ne bi politično preživel. Projekt je bil »to big to fail«, vračanje milijonov iz blagajne Evropske unije ni prišlo v poštev, uradnice, ki je delala »po navodilih«, se ni smelo izpostaviti – to bi bilo nehumano. Kljub temu, da so interne revizije pokazale, da je bila pristojna uslužbenka izpostavljena pritiskom, da je bila potrditev dokumentacije izpeljana v nekaj dneh, medtem ko ostali projekti na tovrstna soglasja čakajo po nekaj let, so uradniki in politiki ravnali »samozaščitno«. Župan je šel s svojim C0 naprej, odgovoren ni nihče. Polovičarski ukrep – naknadno odločanje Arsa, da je vendarle treba izvesti preverbo vplivov na okolje – ni zdržal upravno-pravne logike in je padel. Saj o isti zadevi ne gre odločati dvakrat. Župan zato opominja predsednico, naj se lepše obnaša in se opraviči.

Če ima Beograd »Beograd na vodi«, Ljubljana s kanalom C0 ne zaostaja za njim. In če ima Srbija svojega nezamenljivega Vučića, ga ima tudi Slovenija. Ne sicer na državni ravni, gotovo pa na ravni najlepšega mesta na svetu. Rezultat je, kot že večkrat povedano, 12:0 v škodo države. Kakšna je ta država, lahko zaslutimo, ko se zazremo v fotografijo z Baščaršije s silvestrovanja Zorana in Roberta – prijateljev in podpornikov, ki se objemata ob mizi, polni balkanskih specialitet. »Inovacije« in »poslovne poteze« v stilu prodaje kubičnih metrov zraka v strojnici znamenitih Stožic se bodo nadaljevale.

Dragan Matić, Srednje Gameljne