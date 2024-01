Golobova podpora kandidatki je neomajna: znala bo delovati v prid čimkrajših prehranskih verig, saj, kot je dejal, Čalušić dobro pozna celotno verigo, čeprav je delovala samo v slovenski Istri. »Je odprta, pozitivna in zagnana, in druga kvaliteta, ki izhaja iz prve, je, da je pri na enem najtežjih zakonov, to je noveli zakona o zaščiti živali, odigrala povezovalno in usklajevalno vlogo.«

Podpora koalicije

V SD pravijo, da je skrajni čas, da izzivom kmetijstva namenimo več pozornosti in energije, kar naj bi se zgodilo z njeno potrditvijo.

Glavni izziv, ki jo čaka po oceni Tatjane Greif iz Levice, je prilagajanje na podnebne spremembe, pri čemer je kandidatka po njihovi oceni v predstavitvi pred odborom DZ pokazala, da se »dramatičnih dejavnikov, povezanih s podnebjem, dobro zaveda.« Po oceni Levice bi država morala dati več spodbude pridelavi in uživanju rastlinske hrane ter zmanjšati obseg promocije mesa in živilskih proizvodov tudi v skladu s priporočili nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Po mnenju Boruta Sajovica iz Svobode bo Čalušić najboljši sogovornik mladim kmetom, »ki bodo najbolj odgovorni za to, v katero smer bomo državo na kmetijskem področju razvijali naprej«.

Nasprotovanje opozicije

Tomaž Lisec (SDS) se je vprašal, zakaj je premier za ministrico ni predlagal že pred tremi meseci, če gre po njegovi oceni za najboljšo kandidatko. Kot je poudaril Lisec, kandidatke ne bodo podprli tudi zaradi njene podpore novelam zakona o zaščiti živali in zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije.

Kandidatke ne bodo podprli niti v NSi. Kot je v njihovem imenu dejala Vida Čadonič Špelič, se bojijo, da bo nova ministrica težko kos tej zahtevni funkciji. »Če njeno ministrovanje ne bo uspešno, bodo posledice za kmete, prehransko industrijo in seveda za nas potrošnike.«

Po opravljeni razpravi bodo poslanci o ministrski kandidatki, ki je v sredo prestala zaslišanje na pristojnem odboru, glasovali na koncu današnje izredne seje.