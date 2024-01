Potem ko je Irving dosegel 20 točk v tretji četrtini, so Mavericks vodili s 115:96, nato pa so se Knicks spet približali na 120:121 dobro minuto pred koncem po trojki Donteja DiVicenza.

Josh Green je 25 sekund pred koncem zadel trojko za zadnjo od svojih skupno 18 točk za domače vodstvo po treh skokih v napadu Dallasa s 124:120. Irving in Hardaway sta skupaj zadela štiri proste mete v zadnjih 11,1 sekunde in zapečatila zmago.

»Priti do treh skokov v napadu na tej točki je bilo ogromno,« je po tekmi dejal trener Dallasa Jason Kidd in dodal: »In potem je Josh zadel trojko. Pri njem ni bilo niti najmanjšega oklevanja, ko ga je žoga našla.«

Prvi strelec kratkohlačnikov je bil domačin Julius Randle z 32 točkami. Jalen Brunson, ki je prvič igral v Dallasu, odkar je julija 2022 zapustil Mavericks kot prost igralec, je dosegel 30 točk.

Knicks so izgubili prvič na šestih tekmah, odkar se jim je 30. decembra pridružil OG Anunoby iz Toronta, ki je tokrat dosegel deset točk.

Naslednja tekma Dallas čaka v soboto, ko se bo na prvi od dveh zaporednih tekem pomeril z New Orleansom.

Liga NBA se je predstavila tudi evropskim navijačem. Donovan Mitchell je na tekmi v Parizu popeljal Cleveland Cavaliers do zmage nad Brooklyn Nets s 111:102, ko je v dvorani Accor Arena pred 15.887 gledalci dosegel osebni rekord sezone, in sicer 45 točk.

Liga NBA večkrat igra tekme redne sezone zunaj Severne Amerike; po letih 2020 in 2023 je tekma že tretjič potekala v Parizu. Tokrat so igro spremljale športne in glasbene zvezde, kot so David Beckham, Ronaldo, Kylian Mbappe in Pharell Williams.

Milwaukee Bucks so na derbiju proti vodilni ekipi lige Boston Celtics zmagali s 135:102 in tako dosegli največjo zmago v sezoni. Drugouvrščena ekipa vzhodne konference se je z nizom 25:0 oddaljila od vodilne in po 17 minutah povedla s 56:25. Superzvezdnika Giannis Antetokounmpo (24 točk, 12 skokov) in Bobby Portis (28 točk, 12 skokov) pa sta za Milwaukee v tem delnem nizu dosegla 20 točk zaporedoma.

»Prisoten je bil tudi faktor strahu in spoštovanja, ki je zelo pomemben za to ekipo, da moramo danes iti na parket in odigrati po svojih najboljših močeh,« je dejal Antetokounmpo, potem ko so Bucks slavili visoko zmago.

Bradley Beal je dosegel rekord sezone, 37 točk, vključno z osmimi trojkami, Devin Booker jih je dodal 31, Phoenix Suns pa so v v Los Angelesu premagali domače Lakers s 127:109 in prekinili niz petih zaporednih porazov.

Košarkarji Oklahoma City Thunder, druga ekipa zahodne konference, so s 139:77 premagali drugo najslabšo ekipo zahoda Portland Trail Blazers. Z razliko za 62 točk so dosegli peto najvišjo zmago v zgodovini lige NBA.

Shai Gilgeous-Alexander je dosegel 31 točk, Josh Giddey pa je vpisal trojni dvojček. Oklahoma se je z zmago na vrhu zahoda izenačila z Minnesota Timberwolves (26-11).

»Bilo je skoraj kot popolna nevihta, če sem iskren,« pa je dejal trener Portlanda Chauncey Billups: »Nič nam ni uspelo.«