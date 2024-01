Nepreslišano: Rasto Ovin, redni profesor na Doba Fakulteti

Ljudje na najvišjih položajih v državi in v politiki pri nas več kot očitno za svetovalce izbirajo za takšno delo na pol kvalificirane ljudi. Jim pač nekaj dolgujejo iz časa svojega vzpona na najvišja mesta. Rezultati so tukaj – od nerazumljivih ravnanj vlade vse od vrha navzdol pa vse do primera, ki je obeležil zadnji mesec v prejšnjem letu. Pustimo ekonomski položaj predsednice. Ta je pač dober, ima kakšno lepotno napako, a je rezultat dela in ne kakšnih daril. Žalostno pa je, da svetovalci ne znajo preprečiti faux pas (kar ni primerno in se ne dela), ko (tako Dušan Merc) predsednica zahteva neke dodatke v razmerah, ko se podjetja in zaposleni borijo s tem, kako razumeti in izvajati beleženje ur na delovnem mestu. Dobro, šlo naj bi sicer za predstavnike na pomembnih funkcijah, a njihova naloga ni, da si izborijo normalne razmere najprej ali le zase. Najprej poskrbite, da bo to praksa v družbi, potem pa izvolite.