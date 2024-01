Zadnji dan aprila 2023 bo ostal z zlatimi črkami zapisan v zgodovino rokometne reprezentance Ferskih otokov, ki se je kot druga izmed osmih najbolje tretjeuvrščenih ekip v kvalifikacijah za EP 2024 – med drugim je doma premagala tudi Romunijo in Ukrajino – premierno uvrstila na veliko tekmovanje. V državi, katere prevod imena pomeni ovčji otoki, z nekaj več kot 50.000 prebivalci (ovac je tam dvakrat več kot ljudi) in s površino le 1399 kvadratnih kilometrov, je napredovanje na Euro 2024 sprožilo neverjetno rokometno evforijo in povsem zasenčilo že nekaj časa trajajočo nogometno. Poleg tega so Ferski otoki, ki so sicer uradno ozemlje Danske, od leta 1948 pa uživajo zelo široko samoupravo na skoraj vseh področjih, postali najmanjša država, ki v zgodovini rokometa nastopa na EP.

Zato niti ni čudno, da zelo majhno število prebivalcev in kvadratura ozemlja prinašata tudi številne – v tem primeru sorodstvene in rokometne – povezave. Glavni zvezdniki reprezentance, ki jih strokovnjaki ocenjujejo za ene izmed največjih talentov na svetu, so 21-letna Elias Ellefsen a Skipagötu in Hakun West av Teigum ter komaj 18-letni Oli Mittun. Elias je od lani član slovitega Kiela, Hakun West igra za ekipo Füchse Berlin, ki si trenutno deli prvo mesto v nemški (najmočnejši na svetu) ligi, Oli pa za švedski Sävehof. V reprezentanci sta tudi dve bratski navezi: Elias ima leto mlajšega Roija Ellefsena, Oli pa tri leta starejšega Paulija, ki so med seboj – bratranci. Za nameček imata brata A Skipagötu tudi zelo pomembno mamo Guno, ki je predsednica rokometne zveze Ferskih otokov, brata Mittun pa sestro Jano, rokometno reprezentantko države, ki jo sestavlja 18 večjih in kopica manjših otokov vulkanskega izvora, nastalih pred 60 milijoni leti.

Na otvoritveni tekmi skupine D v Mercedes-Benz Areni v Berlinu se je selektor Uroš Zorman med 18 igralci, ki jih ima na razpolago, odločil, da bosta »tehnološki višek« vratar Miljan Vujović (Stuttgart) in levo krilo Tadej Mazej (Celje Pivovarna Laško). Zato je moral, kar je sicer nenavadno, med šestnajsterico uvrstiti vse štiri krožne napadalce (Blaž Blagotinšek, Kristjan Horžen, Jernej Drobež, Matic Suholežnik), ki so tako na enem igralnem položaju predstavljali kar četrtino ekipe. Ferci so ob podpori več kot 5000 svojih bučnih navijačev že od prve minute zaigrali kot v transu in si dvakrat priigrali dva gola prednosti (3:1, 4:2), pri vodstvu s 5:4 pa se jim je – na žalost le začasno – ustavilo.

Slovenci so po delnem izidu 4:1 premierno povedli za dva (8:6), nasprotniki pa so v desetih minutah dosegli le en gol. Ko je kazalo, da je Slovenija dokončno strla odpor ekipe 56-letnega Petra Bredsdorffa-Larsna, Danca na selektorski klopi Ferskih otokov (nedavno je pogodbo z zvezo podaljšal do leta 2026), pa so se hitri, nizki in eksplozivni severnjaki pod taktirko odličnega Eliasa Ellefsena a Skipagötuja, ki je v prvem polčasu dosegel pet golov, vrnili med žive. V končnici so nekajkrat povedli za gol, Slovenci (s po štirimi goli sta izstopala Borut Mačkovšek in Jure Dolenec, vratar Klemen Ferlin pa je zbral šest obramb) so jih venomer ujeli, po kar desetih izenačenjih v prvem polčasu pa sta reprezentanci odšli na veliki odmor brez zmagovalca (13:13).

Tudi drugi polčas se je začel po scenariju iz prvega: Slovenija je igrala v krču in Ferski otoki so si spet priigrali dva gola naskoka (17:15), nato pa znova padli v črno luknjo in v štirih minutah prejeli štiri gole zapored za zaostanek s 15:19. Selektor Bredsdorf-Larsen je vztrajal z igro 7 na 6 (namesto vratarja je v napadu poslal v igro sedmega igralca), Zormanova četa pa je skoraj povsem umirila igro. To se ji je obrestovalo, saj je počasi, a zanesljivo lomila odpor Fercev, si sredi drugega polčasa priigrala plus pet (26:21), devet minut pred koncem pa rekordnih šest golov prednosti (29:23). Kljub temu so se nepospustljivi nasprotniki z delnim izidom 4:0 v štirih minutah nevarno približali na 27:29, a je Slovenija uspešno odigrala končnico in se kljub dolgemu mučenju veselila prvih točk v Berlinu.

Pri zmagovalcih je bil s osmimi goli iz 12 strelov najučinkovitejši Aleks Vlah: »Ferski otoki so lahko igrali brez pritiska. Pokazali so se kot žilav in neugoden nasprotnik in še marsikomu bodo povzročali velike težave. Po slabem prvem polčasu smo se v drugem le zbrali in zaigrali precej bolje tako v obrambi kot napadu. Zadnjih petnajst minut smo uspešno držali prednost in zasluženo zmagali.« Le gol manj kot Vlah je dosegel Miha Zarabec (strel 8-7), pri čemer je vseh sedem dosegel med 30. in 56. minuto: »Ni bilo enostavno, vsi smo bili v krču in živčni, skakali smo, noreli in se nismo mogli sprostiti. Igra je bila daleč od tega, česar smo sposobni. Veliko stvari v igri moramo še popraviti, a tolažimo se lahko, da smo z zmago vsaj prebili led. Toda na naslednjih dveh tekmah moramo biti bistveno boljši.«