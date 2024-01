Primož Roglič je v zadnjih letih dirkanja v moštvu Jumbo-Visma več energije potreboval za izboritev svojega mesta znotraj najmočnejše ekipe na svetu, kot jo je kasneje na dirkah, kjer večinoma brez težav premagoval tekmece iz drugih moštev. Da s položajem v moštvu, katerega je bil praktično zaščitni znak in glavni razlog, da je prišel do izvrstnih uspehov, ni zadovoljen, se je videlo iz več zornih kotov. Tudi pri druženju z mediji, predvsem slovenskimi, kjer je vztrajno ponavljal večinoma enake odgovore, ki velikokrat niso imeli smisla na zastavljeno vprašanje. Ko lani ni bil uvrščen v ekipo za nastop na dirki po Franciji, je sledilo pričakovano sledenje dogodkov. Ker so čebele slovenskemu asu jasno sporočile, da ni več prvo ime moštva na edini tritedenski dirki, ki mu še manjka v karieri in si jo resnično želi osvojiti, je začel iskati novo sredino. Najbolj vroč prestop leta 2023 pa je uspel nemškemu moštvu BORA-hansgrohe.

Na prvi pogled se zdi, da je to za zasavskega orla zadetek v polno. Da je 34-letni kolesar ponovno z glavo le na kolesu in zelo motiviran ter da mu sledi celotno moštvo, nam je bilo jasno praktično nemudoma, ko smo z nogo stopili na Majorko, kjer je nemško moštvo stacionirano na svojem drugem trening kampu to sezono. Z Roglo smo se srečali še pred medijskim dnevom, ko smo vstopili v hotel. Za razliko od zadnjih let je bil nasmejan in izjemno dobre volje. Kljub temu, da je bil zaseden in ves čas na telefonu, je pristopil do nas in nas prisrčno pozdravil. Da gre za povsem novega Primoža smo se na koncu medijskega dneva strinjali vsi slovenski novinarji v Španiji (bilo nas je sedem). Primož Roglič je z nasmehom na obrazu odgovarjal na vprašanja tujih in slovenskih medijev debelo uro in pol, za slovenski del sedme sile si je vzel dodatnih pet minut več od predvidenih. Ves čas se je šalil in predvsem poslušal tudi odgovore svojega novega prvega športnega direktorja Rolpha Aldaga. Ko mu je ta namenil laskave besede in mu zatrdil, da je resnično prvo ime moštva, se je Roglič prisrčno nasmejal in pokazal, da izjemno uživa v tej vlogi.

Ekipa v razvoju

»Ko enkrat zmagaš Giro in Vuelto ter si drugi na Touru je povsem jasno, kaj je še edina želja, ki jo imaš. Primožu to željo želimo izpolniti in bo naš edini kapetan na letošnji dirki po Franciji, tja pa bomo poslali najboljšo možno podporno ekipo zanj,« je ambiciozne načrte ekipe BORA-hansgrohe predstavil nekdanji profesionalni kolesar ​Rolph Aldag. Športni direktor je tudi že imenoval najverjetnejše pomočnike kapetana na 111. izvedbi francoske pentlje. To bodo večinoma specialisti za klanec in do letos vodilni možje ekipe, ki so se pripravljeni podrediti novemu kapetanu: Aleksander Vlasov, Jai Hindley, Matteo Sobrero, Danny van Poppel, Daniel Martinez, Nico Denz. Zadnje mesto pa je nekako rezervirano za Lennarda Kämnno, ki bo sicer nastopil kot kapetan ekipe na Giru.

Aldag je svoje ambiciozne načrte podkrepil s filozofijo ekipe in se dotaknil najmočnejših tekmecev, ki so vo zadnjih letih dvakrat z »lahkoto« osvojili Tour z Jonasom Vingegaardom. »Naša prednost bo tudi ta, da nas bodo verjetno vsi malce podcenjevali in nas ne bodo jemali resno. Mi pa že nekaj let lepo izpolnjujemo svoje cilje. Pred dvema letoma smo si zadali cilj zmage na eni izmed tritedenskih dirk in uspelo nam je že na prvi, ko smo si ta cilj zadali, ko je Jai Hindley osvojil Giro. Sedaj si želimo zmage na Touru in v Primožu imamo kolesarja, ki je to sposoben. Predvsem smo lačni dokazovanja in pripravljeni garati. Če se dotaknem le največjih tekmecev. Jonas Vingegaard ima v svojem žepu že dve zmagi, prav tako Tadej Pogačar, zagotovo si mi tega želimo bolj. Predvsem pa se Jumbo ukvarja s svojimi težavami. Letos ne bodo imeli v ekipi Wouta van Aerta in Nathana Van Hooydoncka, ki sta bila ključna moža ekipe,« je odločen Nemec.

Za končni cilj so Nemci pripravljeni storiti vse, odreči se tudi zmagi na dirki po Švici, ki je edina enotedenska dirka svetovne serije, ki je Zasavec še ni dobil in je večkrat izrazil, da si jo želi. »Raje vidim, da to stori kot zmagovalec dirke po Franciji in ne pred tem. Letos je vse podrejeno temu cilju. Zato se moram opravičiti tudi njegovi družini, saj bo Primož znova veliko časa preživel na treningih na višini, ki njemu izjemno ugajajo. Prav tako bomo prilagodili njegov tekmovalni program. Čeprav se zavedamo, da bi verjetno že v tem trenutku s svojim talentom lahko zmagal etapo denimo tukaj na dirki po Majorki, je to iz vidika glavne nagrade nepomembno. Naredili bomo čisto vse, kar Primož potrebuje, da bo v Franciji najboljši,« je samo z izbranimi besedami o slovenskem kolesarju govoril Aldag.

Vsi dihajo s Primožem

Besedam prvega športnega direktorja se je pridružil tudi šef ekipe ​Ralph Denk: »Seveda smo s Primožem zelo zadovoljni. Vesel sem, da smo zagrabili priložnost, ki se je ponudila in takega šampiona pripeljali v ekipo. Seveda sem bil deležen tudi vprašanj, če morda ni prestar za tako ambiciozen načrt. Tudi sam sem se spraševal, a vedno prišel do odgovora, da ni. S kolesarstvom se je začel ukvarjati resnično pozno in to se na njegovem telesu pozna. Še vedno napreduje in res je motiviran.«

Pozitivno besedo o Rogliču je bilo moč slišati na vsakem ovinku in od vseh oseb v nemškem moštvu. Z izbranimi besedami so o zasavskem orlu govorili njegovi novi sotekmovalci ter tudi osebje, ki je v večini časa skrito na ekipnih tovornjakih in ni poznano javnosti. »Neverjetna energija je prišla z njegovim prihodom. Vsi v ekipi smo dodatno motivirani. Na njegove zahteve razmišljamo o malenkostih, o katerih prej nismo niti sanjali. In še sodelovanje z Red Bullom nas resnično motivira vse,« nam je dejal eden izmed starejših članov osebja, ki je z ekipo vse od samega začetka in je zatrdil, da tako odločeni še niso bili nikoli. Vključitev novega sponzorja, proizvajalca energijskih pijač, je bila ob Rogliču druga glavna tema medijskega dne ekipe. »Kaj več, kot je znano, ne morem povedati. Lahko potrdim, da se podjetje zanima za nakup 51-odstotonega deleža ekipe, kar bi za nas pomenilo ogromno novih možnosti, a čakamo na odgovor komisije proti kartelnega dogovarjanja. Smo pa z Red Bullom sodelovali že sedaj in zagotovo še bomo,« je bil kratek na to temo Ralph Denk. x