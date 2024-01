Obisk ameriškiega državnega sekretarja Antonyja Blinkna sovpada z novim valom izraelskih napadov na Gazo, v katerih je bilo po navedbah Hamasa ponoči ubitih 62 ljudi. Med ubitimi v izraelskih napadih v sredo so bili tudi štirje zdravniki in dva potnika reševalnega vozila, je sporočil palestinski Rdeči polmesec.

Izraelska vojska je danes sporočila, da je med spopadi v mestu Han Junis na jugu Gaze odkrila več kot 300 podzemnih predorov in dodala, da je Hamas v preteklosti v nekaterih od njih zadrževal talce, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Načelnik generalštaba izraelske vojske Herzi Halevi je medtem obiskal izraelske vojake v osrednji Gazi. Poudaril je, da so borci Hamasa dolgo časa pripravljali svoje obrambne položaje v enklavi in dodal, da je Gaza izjemno zapleteno bojišče.

Približevanje Izraela in arabskih držav je najboljši način za izolacijo Irana, je danes ob zaključku bližnjevzhodne turneje v Kairu izjavil ameriški državni sekretar Antony Blinken. »Varnost Izraela in regionalno povezovanje sta ključna za odprtje poti do ustanovitve palestinske države,« je poudaril ameriški državni sekretar.

Od izbruha vojne v Gazi je Blinken izvedel že štiri turneje po Bližnjem vzhodu. Na tokratni je pred Egiptom obiskal tudi Izrael, Zahodni breg, Savdsko Arabijo, Turčijo, Grčijo, Jordanijo, Katar, Bahrajn in Združene arabske emirate. V Kairo je sicer pred Blinknom v sredo prispela tudi izraelska delegacija, ki naj bi sodelovala na pogovorih o morebitni novi izmenjavi izraelskih talcev in palestinskih zapornikov, poroča katarska televizija Al Jazeera.

Egipt in Katar sta bila v preteklih tednih ključna posrednika v pogajanjih, ki so privedla do kratkotrajnega premirja in izmenjave ujetnikov. Hamas pa je konec decembra zavrnil vsakršne dogovore o izmenjavi ujetnikov, dokler Izrael ne bo pristal na popolno ustavitev spopadov na območju Gaze. Pred prihodom Blinkna v Kairo pa so al Sisi, jordanski kralj Abdulah II. in palestinski predsednik Mahmud Abas v sredo skupaj pozvali k ohranjanju pritiska za sklenitev dogovora o končanju vojne med Izraelom in Hamasom ter zaščiti palestinskih civilistov.