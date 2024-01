»Veselim se pregleda, ker se bo še enkrat pokazalo, da so bili vsi postopki izpeljani pravilno in zakonito, ter da s tem nakupom izpolnjujemo zakonske obveznosti, ki so določene v noveli zakona o spodbujanju digitalne vključenosti,« je o preiskavi Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) dejala Stojmenova Duh.

Kot so v tem tednu poročali mediji, KPK v zvezi z nakupom računalnikov na ministrstvu za digitalno preobrazbo vodi postopek predhodnega preizkusa. Na ministrstvo naj bi naslovila več vprašanj. Med drugim jo zanimajo podrobnosti sprejete odločitve o razpisu in finančnih sredstvih za nakup, razlogi, da so razpis razdelili na štiri dele, analiza potreb po tovrstnih računalnikih ter ali in kdaj so stopili v stik s šolami in vrtci. Odgovorom morajo predložiti tudi ustrezno dokumentacijo oziroma dokazila.

Ministrstvo je sicer lani za nakup 13.000 nižjecenovnih prenosnikov odštelo šest milijonov evrov, za kar je bilo deležno številnih kritik javnosti.

Računalnike je ministrstvo po njihovih pojasnilih kupilo za tri različne skupine prebivalcev, in sicer za namen brezplačne izposoje ranljivim skupinam prebivalcev, za vrtce in osnovne šole ter za pravne osebe javnega prava, prizadete v poplavah in plazovih, vendar so jih zaenkrat razdelili le peščico.

»Računalniki so bili razdeljeni samo skladno z interventnim zakonom. 39 računalnikov smo razdelili tistim občinam, ki so izkazale interes,« je danes povedala Stojmenova Duh. Preostali so po njenih besedah v skladišču, vendar o natančni lokaciji zaradi varnostnih razlogov ni želela govoriti.

Ob tem je sicer poudarila, da si želijo, da bi računalniki čim prej prišli v roke ciljnih skupin, ki so določene v noveli zakona. »Naše ministrstvo je pristojno za zagotavljanje sredstev in nakup računalnikov, za razdeljevanje pa je pristojen javni štipendijski sklad, ki vzpostavlja vse postopke, da bodo računalniki čim prej razdeljeni,« je pojasnila.

Kot je še dodala, je v noveli zakona, ki sta jo potrdili vlada in DZ, določeno, da bo s »1. januarjem 2024 vzpostavljen sklad za brezplačno izposojo računalniške opreme in da bo ministrstvo za digitalno preobrazbo zagotovilo računalnike za sklad«.

