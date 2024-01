Po besedah predsednice uprave Luke Koper Nevenke Kržan je bil včerajšnji dan pomemben mejnik v razvoju Luke Koper, saj so zaključili eno pomembnejših naložb in naredili odločen korak k učinkovitejši ureditvi pristaniške logistike. Z novo infrastrukturo in z naslednjimi naložbami bodo, je izpostavila, prispevali tudi k večji pretočnosti glavnih mestnih vpadnic. Gradnja serminske in nato še bertoške vpadnice se ji zdi ključnega pomena, saj bodo z njima lahko v polni meri izkoristili potencial novega kamionskega terminala in dveh novih vhodov. Nevenka Kržan je še spomnila, da konec lanskega leta sprejeta strategija razvoja do leta 2028 predvideva za 780 milijonov evrov naložb, s katerimi naj bi močno povečali pretovor pomembnih blagovnih skupin.

Na kontejnerskem terminalu naj bi se letni pretovor povečal z 1,1 milijona TEU na 1,7 milijona TEU. Med pomembnimi projekti je izpostavila tudi elektrifikacijo pomolov, saj se bodo morale po letu 2029 ladje napajati z obale. Konec leta 2023 so podpisali pogodbo za gradnjo novega specializiranega skladišča za jeklene kolute. V prvih treh letošnjih mesecih bodo izvedli izbirni postopek za gradnjo potniškega terminala. Gradijo novo garažno hišo in površine za pretovor avtomobilov. Do poletja pa bodo izvedli tudi največji razpis v zgodovini Luke Koper, in sicer za podaljšanje severnega dela prvega pomola. Odprtja terminala se je udeležila tudi ministrica Bratušek, ki je med drugim povedala, da se nadaljujejo postopki umeščanja v prostor za dodatni tir na trasi novega drugega tira Divača-Koper. Obljubila je, da bo proga »v doglednem času« dvotirna.