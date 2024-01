V povprečju so jih dvignili za sedem odstotkov, na najbolj razširjenih delovnih mestih v prodaji in logistiki pa za več kot 10 odstotkov. Za delovna mesta prodajalec, komisionar in voznik, ki predstavljajo skoraj polovico zaposlenih, se bo osnovna bruto plača s 1100 evrov dvignila na 1270 evrov; plačna razmerja med delovnimi mesti bodo ohranili. Mercator je plače zvišal kmalu po tem, ko so v Engrotušu po grožnji z enodnevno opozorilno stavko predstavniki zaposlenih z vodstvom dosegli dogovor o dvigu plač. Osnovna bruto plača delavcev v trgovinah tako po novem znaša 1180 evrov, vodje izmen in oddelkov pa bodo prejeli še 50 evrov dodatka. Mercator je novembra lani podpisal pogodbo o nakupu Engrotuša. Poslu mora zeleno luč prižgati še varuh konkurence.