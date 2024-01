Težavna kohabitacija predsednika države Andrzeja Dude in predsednika vlade Donalda Tuska, ki sta iz različnih političnih taborov, je dobila nove razsežnosti. V predsedniški palači se je v torek čez dan odvijala prava drama z dvema obsojenima poslancema donedavna vladajoče, zdaj pa opozicijske stranke Zakon in pravičnost (PiS).

Nekdanji vodja protikorupcijskega urada Mariusz Kaminski in njegov namestnik Maciej Wasik bi morala na prestajanje kazni, namesto tega pa sta se odpravila po zaščito k predsedniku države Dudi, ki ju je pred devetimi leti pomilostil, kar pa po odločitvi sodišča ne velja, ker sodni postopek proti njima zaradi zlorabe pooblastil takrat še ni bil pravnomočen. Po nekaj urah se je epizoda končala, ko je v predsedniško palačo vstopila policija in z nalogom za aretacijo obsojena politika odpeljala na prestajanje dveletne zaporne kazni.

Sodišče zavrnilo nadzornike

Odkar je koalicija Donalda Tuska prejšnji mesec prevzela oblast, je njegova Državljanska platforma skupaj s koalicijskima partnericama v nenehnem sporu z Dudo, ki sodi v tabor PiS. Velika razhajanja so bila vidna že pri zamenjavah vodilnih na javni RTV in tiskovni agenciji PAP, kjer se je koalicija sklicevala na zakon o gospodarskih družbah, Duda pa je ta dejanja označil za nezakonita. Način zamenjave nadzornih odborov in vodilnih ostaja sporen in je predmet sodišč. Tuskov precej robat pristop v boju za svobodo medijev bo tako moral prestati sodne mline, ki si jih je v preteklih osmih letih s številnimi spornimi pravosodnimi reformami in imenovanji lojalnih sodnikov močno prikrojila prav PiS.

V torek je denimo sodišče v Varšavi zavrnilo vpis članov novega nadzornega odbora, ker da je bilo njihovo imenovanje neustrezno. Ministrstvo za kulturo je že nakazalo, da bo vložilo pritožbo na odločitev sodišča, do končne razsodbe pa naj bi nadzorniki smeli nadaljevati delo. Sicer pa je nacionalna RTV tako in tako v likvidaciji, k čemur je bila vlada v želji po prestrukturiranju in ohranitvi delovnih mest prisiljena, potem ko je proračunsko pomoč zanjo s svojim vetom onemogočil Duda.

Premierjeva grožnja predsedniku

Toda iskanje medijske svobode je v teh dneh na Poljskem potisnjeno v ozadje. Kaminski in Wasik, ki sta bila šele decembra lani dokončno spoznana za kriva zlorabe pooblastil leta 2007, torej potem ko sta kot novoizvoljena poslanca že nastopila mandat, sta prepričana, da se nova vlada na njunih plečih maščuje PiS. Po njuni in tudi predsednikovi oceni naj bi namreč pomilostitev iz leta 2015 veljala tudi za dokončno sodbo. A je to pomilostitev leta 2022 preklicalo vrhovno sodišče.

Še preden je v torek zvečer po obsojena politika prišla policija, so se razmere zaostrile do te mere, da je premier Tusk pred televizijskimi kamerami Dudi odkrito zagrozil s kazenskim pregonom. »Gospod predsednik, v dobro poljske države vas iskreno pozivam: končajte s to predstavo. To nas lahko pripelje v zelo nevaren položaj,« je rekel. Njegovo citiranje kazenskega zakonika predsedniku, da je za pomoč obsojencem zagrožena od tri- do petletna zaporna kazen, pa je precedens na poljskem političnem parketu.

Policija na koncu ni nasilno vstopila v predsedniško palačo. A po ocenah stranke PiS se je odvilo še eno dejanje Tuskovega državnega udara. Nekdanja premierka Beata Szydlo je Kaminskega in Wasika označila za prva politična zapornika Tuskovega režima. Tako je sebe začel opisovati tudi Kaminski. »Izjavljam, da svojo obsodbo razumem kot dejanje političnega maščevanja. Kot politični zapornik sem začel gladovno stavkati že prvi dan v zaporu,« je preko sodelavcev sporočil iz zapora.

V sredo je Duda vztrajal, da njegova pomilostitev za oba politika še vedno velja. Napovedal je tudi, da si bo prizadeval za njuno izpustitev, pozval pa je tudi k umiritvi razmer v državi.