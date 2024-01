Bo MG Mind obudil speče gradbišče?

Gradnja športnega parka Stožice z večnamensko dvorano in nogometnim stadionom je bila eden od ključnih 22 predvolilnih projektov, s katerimi je Zoranu Jankoviću leta 2006 uspelo nagovoriti večino ljubljanskih volilcev, da so mu podelili prvi mandat na čelu glavnega mesta. O Stožicah se je sprva govorilo celo kot o Jankovićevem kronskem projektu, a njegov lesk so že kmalu načele finančne težave gradbinca Grepa. Čeprav je Grepu uspelo dvorano in stadion dokončati do te mere, da ju je Mestna občina Ljubljana avgusta 2010 lahko slavnostno odprla, vseh obveznosti, ki mu jih je nalagala pogodba o javno-zasebnem partnerstvu, Grep ni izpolnil. Tudi nakupovalno središče je obubožani gradbinec pustil nedokončano, mnoge podizvajalce pri tem projektu pa nepoplačane.