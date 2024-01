Nastop Magnusa Carlsena v Samarkandu jemlje sapo. Na obeh tekmovanjih je skupno odigral 34 partij. Devetnajstkrat je zmagal, štirinajstkrat remiziral in le enkrat izgubil. Hujšo krizo je doživel sredi hitropoteznega turnirja na zadnji tekmovalni dan. Po treh zaporednih remijih, z Dubovom, Nihalom in Nepomnjaščijem, je izgubil proti zanj tradicionalno neugodnemu Francozu Maximu Vachierju - Lagravu. Besni Magnus je izkoristil kratek odmor med partijami in odvihral iz dvorane. Šahovski paparaci so ga ujeli med sprehodom ob bližnjem jezeru. Ob povratku je bil kot prerojen, nanizal je šest zaporednih zmag, na koncu še dve partiji remiziral, vse skupaj pa je zadostovalo za naslov. Tesno za njim sta turnir sklenila mlada ruska leva Danilo Dubov in Vladislav Artemijev.

Fedosejev priboril Sloveniji srebrno medaljo

Za Magnusa manj stresno je bilo pospešeno prvenstvo. Ves čas je bil na vrhu ali tik pod njim. Navijači pa so zaznali tudi novo kakovost, ki jo gre morda pripisati večji zrelosti, ki je prišla z leti. Še vedno smo spremljali izjemno bojevitega igralca, vendar s to razliko, da ne sili več z glavo skozi zid. V nekaj partijah je, namesto da bi za vsako ceno izsiljeval zmago, modro remiziral, kar je zanesljivo odločilno prispevalo k lovoriki. Ključni trenutek je bila bržkone partija desetega kroga z Vladimirjem Fedosejevom, ruskim velemojstrom, ki od lani igra pod slovensko zastavo. Norvežan je partijo dobil, prevzel vodstvo in ga do konca ni več izpustil iz rok. Toda v zadnjih treh krogih je svoje neverjetne potenciale predstavil tudi Vladimir. Poraz ga ni zlomil, temveč okrepil. Z osvojeno poltretjo točko se je na koncu okitil s srebrno medaljo in dosegel uspeh kariere. Bron je pripadel Kitajcu Yu Yangyiju.

Senzacionalni Anastazija Bodnaruk in Valentina Gunina

Izjemno zanimivo je bilo tudi na ženskih šampionatih. Do velike senzacije je prišlo na pospešenem turnirju. Kot meteor je zablestela 32-letna ruska velemojstrica Anastazija Bodnaruk, ki je bila pred turnirjem postavljena na komaj 51. mesto. Ves turnir je bila v vodstvu, v zadnjih treh krogih vzdržala resnično velike pritiske in partije poremizirala ter na koncu osvojila sanjsko zlato kolajno. Enako točk (8,5) sta zbrali bivša svetovna prvakinja Indijka Humpi Koneru in ena najboljših kitajskih šahistk Lei Tingjie, vendar je Rusinja imela boljše dodatne kriterije.

Dramatično je bilo tudi na hitropoteznem turnirju. Slavila je Rusinja Valentina Gunina, kar je njen drugi naslov doslej, sledita ji nekdanja svetovna prvakinja Aleksandra Kostenjuk, Rusinja, ki nastopa za Švico, bron je pripadel Kitajki Zhu Jiner.