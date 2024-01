Ekvadorski predsednik Daniel Noboa je dejal, da je država v vojni z mamilaškimi tolpami in za 60 dni razglasil izredne razmere, potem ko so oboroženi moški v torek vdrli v poslopje televizije in med oddajanjem v živo grozili z orožjem, v zaporih po državi ugrabili več kot 130 talcev, v mnogih mestih pa so odjeknile eksplozije. Ob tem je iz zapora zbežal vodja ene od tolp Los Choneros, Adolfo Macias. Nekdaj mirna južnoameriška država, ki je postala transportna pot na sever za kokain, je zdrsela v kaos, lani oktobra izvoljeni Noboa pa je na ulice poslal vojsko z nalogo, da vzpostavi red.

V enem od najbolj odmevnih incidentov je skupina oboroženih moških vdrla v prostore televizije TC v največjem ekvadorskem mestu Guayaquil. Z brzostrelkami v rokah so silili enega od voditeljev, naj v živo prebere njihovo sporočilo. Potem je prihitela vojske, prišlo je do soočenja, medtem ko so uslužbenci televizije ležali na tleh. Končalo se je brez strelov in za aretacijami napadalcev.

V več zaporih v državi pa so že v preteklih dneh izbruhnili nemiri, ko se je razširila vest o pobegu Maciasa, ki ima vzdevek Fito. Zloglasne ekvadorske zapore pogosto vodijo kar zaprti člani tolp sami. Teh tolp je veliko in so si med seboj konkurenčne, tako da lahko vsaka sprememba razmerja moči sproži nemire, navaja BBC. Leta 2021 je bilo denimo v takšnih nemirih ubitih več kot 200 zapornikov. Fito sam naj bi iz zapora pobegnil zato, ker mu je prišlo na ušesa, da ga želijo premestiti. Sam je že prej svaril, naj tega ne storijo, sicer bodo izbruhnili nemiri. Vlada pa pravi, da so nemiri posledica njene namere, da zgradi nov strogo varovan zapor za vodje tolp. Napovedala je tudi, da bo deportirala tuje zapornike, med katerimi je tudi 1500 Kolumbijcev. x agencije