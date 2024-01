Elektronček Group, ki je v večinski lasti podjetnika Joca Pečečnika, je koncentracijo nad družbo Costella, priglasil 29. julija 2022. Agencija za varstvo konkurence je odločbo o skladnosti koncentracije s pravili konkurence izdala 12. septembra istega leta.

Po dveh letih so v Elektrončku uspešno zaključili prevzem, podjetje Costella pa je zopet aktivno. V tem dvoletnem obdobju so po Pečečnikovih besedah uredili nujno prenovo na objektih ter pripravili podjetje na prihodnost.

V kostelski polnilnici mineralne vode Costella so lani zaradi visokih cen elektrike zaustavili 90 odstotkov proizvodnje. V okviru proizvodnje so v času nižje tarife napolnili le toliko vode, kolikor je nujno za ohranitev koncesije za črpanje vode. Po takratnih terminskih pogodbah so morali za elektriko odšteti tudi po več kot 500 evrov na megavatno uro, je danes spomnil Pečečnik.

»Imeli smo izjemno naporno leto in smo se zelo potrudili, da smo kljub visoki ceni električne energije ohranili zaposlene in koncesijo,« je dejal.

S strateškimi partnerji so podpisali desetletne pogodbe, ki že v naslednjem letu presegajo količine vode, ki jih je po navedbah Pečečnika Costella napolnila v njenih najboljših časih. Trenutno prenavljajo in dokupujejo linije za proizvodnjo teh količin, celotna investicija bo znašala okoli šest milijonov evrov.

V Elektrončku računajo, da bo investicija v marcu zaključena in da bodo s 1. aprilom vodo že lahko dobavili na tržišče.

Voda se na trg ne bo vrnila pod imenom Costella, temveč Zala. Slovenska družba Nika Bev, za katero stoji hrvaška skupina Stanić in ki je od Pivovarne Laško Union kupila blagovno znamko Zala, jim je namreč dala to ime v uporabo.

»Za njih bomo ekskluzivno polnili vodo Zala z vsebino, ki smo ji do zdaj rekli Costella in jo bomo lahko tudi prodajali na trgih, kjer oni sicer ne nastopajo,« je pojasnil Pečečnik. Sodelovanje naj bi po trenutnem dogovoru trajalo 10 let.

Za Zalo to pomeni, da bo iz kategorije izvirske vode prešla v kategorijo naravne mineralne vode, kar bo po Pečečnikovih besedah bistveno prispevalo k dvigu te blagovne znamke.

S tem se po njegovem mnenju združujeta najboljša ustekleničena voda in voda z največjim tržnim deležem v državi, slednji znaša več kot 50 odstotkov.

Kot je pojasnil Pečečnik, so že uredili spremembo koncesije. Blagovno znamko Costella bodo medtem zamrznili.

V podjetju bodo kmalu začeli na novo zaposlovati, na dolgi rok bodo zaposlili okoli 15 ljudi, je še pojasnil Pečečnik.