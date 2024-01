Polh je dan po stavki ponovil, da so se za stavko odločili zaradi neodzivnosti vlade, ki je z njimi podpisala dva sporazuma, a v njih zapisane zaveze ostajajo neuresničene. Vlada je sicer sindikatu v torek dopoldne poslala vabilo na pogajanja, kasneje pa tudi njihova pogajalska izhodišča.

Sindikalni pogajalci so tako danes odšli na pogajanja, a je Polh pred pogajanji pojasnil, da se je vladna stran pripravljena pogajati le o njihovi prvi stavkovni zahtevi, torej o predlogih aneksov h kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike. A do pogajanj protipredloga vlade tudi o tej točki niso prejeli. V Fidesu z omenjenimi aneksi sicer predlagajo odpravo plačnih nesorazmerij med starejšimi in mlajšimi zdravniki. Mladim zdravnikom so se namreč plače zvišale do pet plačnih razredov, medtem ko je bil večji del izkušenejših zdravnikov deležen povišanja do dveh plačnih razredov.

V Fidesu bi z aneksom h kolektivni pogodbi določili tudi karierno pot zdravnika in zobozdravnika z novimi delovnimi mesti: starejši zdravnik specialist in starejši zdravnik/zobozdravnik brez specializacije z licenco. Poleg tega predlagajo, da bi v kolektivni pogodbi črtali določbo, po kateri nove standarde in normative dela zdravnikov obravnava in potrdi zdravstveni svet ministrstva za zdravje.

Kot je pojasnil Polh, pa vlada ni pripravljena na pogajanja o njihovi drugi stavkovni zahtevi. Sindikat je kot drugo zahtevo sicer navedel ureditev plač in plačnega sistema zdravnikov na način, ki bo ločen in neodvisen od splošnega sistema plač v javnem sektorju.

Je pa Polh danes ponovil željo, da bi se pogajali ločeno. Izrazil pa je prepričanje, da bi se tudi o zdravstvenem stebru, ki bi odražal specifike vseh poklicev v zdravstvu, dogovorili v relativno kratkem času, težava pa je, da bi potem morali čakati na oblikovanje ostalih stebrov, kjer pa se pogajanja ponekod sploh še niso začela.

Pri tem je znova posvaril, da vsak tak zamik za zdravstveni sistem pomeni tudi večje tveganje za odliv kadra, saj si zdravniki in ostali zaposleni v zdravstvu iščejo boljše delavne pogoje »bodisi pri zasebnikih bodisi v tujini«.