Letos višje pokojnine, koliko pa bo znašal upokojenski regres?

Konec meseca bodo upokojenci dobili precej višje pokojnine, in sicer za 8,2 odstotka, smo poročali. Pri izvedbi redne uskladitve pokojnin bodo konec februarja poračunali tudi redno uskladitev pokojnin in poračun razlike za januar. Takrat bosta šele znani povprečna bruto plača in povprečna rast cen v lanskem letu, ki vplivata na dvig pokojnin.