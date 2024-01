Vse bolj urbanizirano svetovno prebivalstvo zahteva dobro mobilnost – znotraj mest in med njimi. Mnogi iščejo hitro, zanesljivo in trajnostno alternativo preobremenjenim avtocestam ali letalskim potovanjem na kratke razdalje. Zato države po vsem svetu vlagajo milijarde evrov v novo infrastrukturo, ki bo omogočila prehod v drugo polovico 21. stoletja. Toda potovanje z vlakom je več kot le vsakodnevna vožnja. Za mnoge so luksuzna potovanja z vlakom že sama po sebi nepozabno doživetje, pa naj gre za vožnjo v vagonu s 360-stopinjskim panoramskim pogledom na švicarske Alpe ali superluksuzni »tirni hotel«, kot je ikonični Venice Simplon Orient Express. Navajamo nekaj najboljših novih vlakov, s katerimi se boste lahko peljali leta 2024.

Od Pariza do Berlina ponoči – ali podnevi

Povezave med najbolj obiskanima evropskima prestolnicama so bile tradicionalno precej slabe, saj od devetdesetih let prejšnjega stoletja ni bilo direktnih vlakov. Spremembe so se pokazale z uvedbo neposredne linije nočnega vlaka (nightjet), ki ga upravljajo Avstrijske zvezne železnice (ÖBB). Linija, ki je sprva potekala trikrat na teden skozi Strasbourg in Frankfurt, bo letos jeseni postala nočna, kar bo zagotavljalo visokokakovostno in neposredno storitev za poslovne potnike in turiste. Kot pri drugih nedavnih nočnih linijah se pričakuje, da bo povpraševanje veliko. Sedeži bodo stali od samo 30 evrov naprej, spalne kabine že od 100 evrov za osebo. Zdi se, da bo razdalja Pariz–Berlin dobila tudi dnevno povezavo, saj francoska državna železniška družba SNCF ​ sodeluje s svojim nemškim kolegom pri uvajanju neposrednega hitrega vlaka TGV, s katerim bo vožnja trajala približno sedem ur. Novice o tem obetu pričakujte proti koncu leta.

Nov italijanski superluksuzni vlak

Leto kasneje, kot je bilo pričakovano, bo veličastni novi italijanski superluksuzni vlak Orient Express La Dolce Vita svoje prve potnike sprejel sredi letošnjega leta. Vlak, ki ga je ustvarila francoska hotelska skupina Accor, je namenjen oblikovalsko ozaveščenim popotnikom, ki se odrekajo tradicionalnemu stilu belle epoque Venice Simplon Orient Expressa: notranjost slavi italijanski dekor, umetnost in arhitekturo šestdesetih let prejšnjega stoletja, zunanji videz pa navdihujejo luksuzni motorni čolni, kot je na primer legendarna Riva Aquarama. Vlak bo prečkal Italijo od severa do juga na šestih rednih poteh, ki bodo predstavljale nešteto zgodovinskih zakladov države, od italijanskih Alp, Benetk in Rima, do Matere in Palerma na jugu. Potovanja na Sicilijo bodo vključevala nepozabno prečkanje Mesinske ožine z zadnjim evropskim potniškim trajektom. Hiperluksuzni vlak z enajstimi vagoni bo vseboval eleganten barski vagon z živo glasbo in igrami, 12 luksuznih kabin z lesenimi oblogami in 18 glavnih apartmajev z zakonskimi posteljami, kavčem, naslanjači in zasebno kopalnico. Popotniki, ki se bodo vkrcali na vlak, bodo uživali v storitvah s petimi zvezdicami in s poudarkom na italijanski gastronomiji, regionalnih in sezonskih pridelkih ter najboljših vinih. Sezono bodo odprli s šestimi itinerarji z eno ali dvema nočitvama iz Rima, ki se začnejo pri približno 2000 evrih za osebo, mednarodne poti do Pariza, Carigrada in Splita ob hrvaški jadranski obali pa bodo dodane pozneje. Vsekakor bo to nepozabno doživetje za tistih 62 srečnežev, ki si bodo zagotovili mesto na vsaj enem od omenjenih potovanj.

Od Bruslja do Prage s spalnikom

Ker je povpraševanje po nočnih vlakih v Evropi že preseglo ponudbo, je več ambicioznih zagonskih podjetij predstavilo načrte za uvedbo tako imenovanih vznemirljivih novih prog. Belgijsko-nizozemska zadruga European Sleeper je začela gradnjo novih tirov leta 2023 in bo maja letos podaljšala vožnje svojih vlakov Bruselj–​Berlin do Dresdna in Prage, kar bo zagotovilo prepotrebno neposredno povezavo med mesti v zahodni in srednji Evropi. Povezave štirih turističnih središč na celini so že danes zelo iskane, zlasti v konici poletnih mesecev za popotnike. Prenovljeni vagoni so opremljeni s spalnimi kabinami, ležalniki in nagibnimi sedeži, namenjeni pa so potnikom z različnimi proračuni. Seveda so vključene sodobne funkcije, kot so polnilne postaje in brezžična internetna povezava. Vozlišče European Sleeper v Bruslju odpira tudi vrata britanskim in francoskim popotnikom, da lažje dosežejo srednjeevropska mesta prek enostavnih povezav z mednarodnimi vlaki Eurostar v belgijski prestolnici.

Z visoko hitrostjo do Pompejev

Več kot štiri milijone ljudi na leto obišče rimsko mesto Pompeji v južni Italiji, ki je znano po tem, da ga je uničil vulkanski izbruh, kot tudi po zastarelem lokalnem prevozu in zloglasnih vlakih podjetja Circumvesuviana. Z letošnjim letom se bo, kot napovedujejo, to spremenilo, saj bo tedenska neposredna hitra povezava iz Rima trajala le dve uri. Nacionalna železniška družba Trenitalia je po preizkusu leta 2023 razširila povezavo z uporabo svojih odličnih hitrih vlakov frecciarossa (rdeča puščica). Namesto enkrat na mesec, kot je bilo lani, bo vlak iz Rima do Pompejev vozil enkrat na teden. Ob odhodu iz Rima malo pred deveto uro zjutraj obiskovalcem potovanje omogoča osem ur raziskovanja Pompejev ter večerno vrnitev v Rim do 21. ure. Ravno prav, saj je takrat v Italiji čas za pozno večerjo. Da bi turisti prihranili čas, so vstopnice in informacije na voljo na vlaku, namenski avtobusi pa pripeljejo potnike od postaje do ruševin. Slaba novica – vlak za zdaj vozi le ob nedeljah in izbranih praznikih.

V hitrem slogu iz Madrida v Pariz

Kljub milijardam dolarjev, vloženih v nove hitre povezave pod Pireneji, so čezmejne železniške storitve med Španijo in Francijo trenutno omejene na le nekaj vlakov na dan. To naj bi se letos izboljšalo, saj bodo španska in italijanska železniška podjetja okrepila svojo konkurenco s francoskimi TGV, ki trenutno vozijo na progi. Španski nacionalni železniški operater Renfe je leta 2023 uvedel nove proge iz Madrida in Barcelone v Lyon/Marseille, Trenitalia pa je objavila načrte za povezavo Pariz–Barcelona–Madrid za leto 2024 z uporabo svojih vlakov frecciarossa s hitrostjo 400 kilometrov na uro.

Trenitalia že uspešno deluje v Franciji in Španiji, nova proga Pariz–Barcelona pa bi zagotovila razširjene možnosti hitrega potovanja v povezavi z njeno ločeno operacijo Iryo, ki tekmuje z Renfejem na več progah, ki vodijo iz Madrida. Po besedah Luigija Ferrarisa, izvršnega direktorja FS Italiane, matične skupine Trenitalie, se podjetje resno zanima tudi za nove železniške proge, ki povezujejo Španijo in Italijo prek juga Francije – prometnega koridorja, v katerem zaradi pomanjkanja hitrih direktnih vlakov trenutno (še) prevladujejo letalski prevozniki.

