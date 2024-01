Kako bo, ko bom umiral, 1.

Ljudje tudi umiramo. Umiranje je del življenja, tako kot so del življenja rojstvo, otroštvo, najstništvo, odrasla doba in starost. Zakaj imamo do umiranja, v nasprotju z ostalimi obdobji življenja, ki jih sprejemamo in štejemo za normalna, drugačen, odklonilen odnos? Um zahodnega »razvitega« sveta je vprašanja, povezana z umiranjem in smrtjo, zmogel rešiti zgolj tako, da jih je pospravil v predalčke z različnimi imeni: o umiranju in smrti ne govorimo, umiranje je grozljivo, umiranje je trpljenje, umiranje je poraz medicinske stroke … Toda strategija predalčkanja, temelječa na predsodkih, nam povzroča številne nepotrebne težave – ko se srečujemo z umiranjem in smrtjo, smo žalostni, strah nas je, nemočni smo in obupani, imamo občutek krivde in neuspeha.