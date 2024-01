Čeprav je napredek v igri Cedevite Olimpije očiten, pa Ljubljančani tudi v štirinajstem poizkusu niso zmogli do prve zmage v evropskem pokalu v letošnji sezoni. Na gostovanju v Vilni so bili proti BC Wolves ves čas v igri za uspeh in imeli v zaključku svoe priložnosti, a jih je v ključnih trenutkih izdala zbranost. V naslednjem krogu zmaje v Stožicah čaka Venezia.

Kljub temu, da so košarkarji Cedevite Olimpije izgubili vse možnosti za napredovanje v končnico evropskega pokala, je novi trener Zoran Martić poudarjal, da tekma proti BC Wolves nikakor ni nepomembna. V prvi vrsti seveda zato, ker Ljubljančani na prvih 13 obračunih niso prišli do uspeha niti enkrat, v drugi pa zato, ker so v Vilno pripotovali po veliki zmagi v ligi ABA proti Crveni zvezdi in bi tako lahko nadaljevali z dvigovanjem forme. Martić je to pot znova računal na Roka Radovića, ki je dvoboj proti Beograjčanom izpustil zaradi bolezni. Po začetnem otipavanju so gostje hitro zabredli v težave, natančneje Karlo Matković, ki je v zadnjem obdobju prvo ime moštva. Hrvaški krilni center si je namreč nabral dve osebni napaki in moral iz igre že po dobrih treh minutah. Igra Olimpije pod obema obročema je nato trpela, saj Shawn Jones ni enakovredna menjava za Matkovića, a so košarkarji v oranžnih dresih kljub vsemu držali korak z nasprotnikom. Velika osvežitev so napadi po minutah odmora, saj so zmaji večkrat prišli do lahkega koša po uigranih akcijah. V obrambi sta imela težave predvsem mlada Luka Ščuka in Gregor Glas, zanimivo pa je, da so kapetan Jaka Blažič in soigralci v prvih 10 minutah za tri točke poizkusili le enkrat in bili neuspešni. Z delnim izidom 9:0 so se gostitelji ob koncu prvega polčasa uspeli nekoliko odlepiti, a je Olimpija odgovorila s 6:0 in na glavni odmor odšla z dvema točkama zaostanka.

Po slabem uvodu v drugi polčas je moral Martić hitro vzeti minuti odmora, nato pa je priključek z nasprotnikom ujel s consko obrambo, ki je Olimpiji prinesla delni izid 10:0. Nezaustavljiv v tem obdobju je bil Matković, ki je v napadu neusmiljeno zabijal, medtem ko je v obrambi gospodaril v raketi in atraktivno blokiral poizkuse nasprotnika. Olimpijin trener je v zadnji četrtini na klopi pustil povsem nerazpoloženega Blažiča, priložnost pa ponudil Jaki Klobučarju, ki se je hrabro boril in zadel tudi pomembno trojko. V izenačeni končnici je odgovornost pri Olimpiji prevzel DJ Stewart in zadel dva meta, a tudi izgubil pomembno žogo. Gostje so sicer v zaključku imeli napad za izenačenje ali celo zmago, če bi zadeli za tri, a sta napaki naredila Justin Cobbs in Klobučar.

»Če imaš na taki tekmi 18 izgubljenih žog, potem ne moreš računati na zmago. Pravi čudež je bil, da smo bili kljub temu do konca v igri za uspeh. Poleg tega smo imeli dve slabi obdobji v obrambi. Enega v prvem in drugega v drugem polčasu, ko smo zaostajali že za 12 in nato porabili veliko energije, da smo se vrnili v igro za zmago. Bilo je tudi nekaj dobrih stvari, a se nam na koncu ni izšlo,« je po prvem porazu na tretji tekmi v vlogi glavnega trenerja Cedevite Olimpije povedal Zoran Martić. x