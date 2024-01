Ona ve?

Ne. Univerzitetna izobrazba ni pogoj, da postaneš uspešna kmetica, kaj šele, da postaneš kmetijska ministrica. A ko takole žrebamo med kandidatkami za delovna mesta, ne bi škodil droben spomnik, da je že desetletja ena največjih prepoznanih težav slovenskega kmetijstva prav slaba izobrazbena struktura naših kmetij. Zadnja leta na tem področju doživljamo majcene izboljšave, a to ni nič proti škodi, ki jo našemu kmetijstvu vsakodnevno povzročajo nizka izobraženost, neznanje, nerazgledanost in pomanjkanje ključnih spretnosti za spopadanje s sodobnimi izzivi tega tako zapletenega in interdisciplinarnega področja.