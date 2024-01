Začetek prve faze gradnje novega Potniškega centra Ljubljana, ko je veljala tridnevna popolna zapora Dunajske ceste, smo preživeli praktično brez napovedanega prometnega kolapsa. Marsikateri udeleženec v prometu je na ponedeljkovo jutro nervozno sedel za volan. »Ker so ponovno opozarjali na možne zastoje na cesti, sem tokrat izbrala zgodnejši avtobus kot sicer. Kljub vsemu sem po vstopu na avtobus ob 6.35 zjutraj od Linhartove do Tržaške z vmesnim prestopanjem na progo 6 na Bavarcu danes potrebovala manj kot pol ure,« je povedala znanka, ki je minuli teden izkoristila možnost dela od doma.

In prav podaljšanje počitnic ter možnost dela od doma sta bila po mnenju večine razlog za to, da se promet proti središču Ljubljane med 4. in 7. januarjem zaradi prve faze obnove železniškega nadvoza nad Dunajsko cesto ni ustavil. Prav tako se napovedi o zaostritvi prometa na delu ene najbolj prometnih vpadnic z začetkom druge faze obnove na veselje vseh udeležencev prometa vsaj za zdaj niso uresničile.

Previdno v koridorju za pešce in kolesarje

V noči z nedelje na ponedeljek so na tem delu cestišča sprostili promet, ki zdaj poteka po dveh pasovih v smeri sever in jug. Do nadaljnjega ostajata zaprta le pločnika, je pa na zahodni strani Dunajske ceste vzpostavljen koridor za pešce in kolesarje. Glede na izkušnje, kakršne je imela tudi Dnevnikova jutranja izvidnica, dodatna previdnost tako kolesarjev kot pešcev na tem delu ne bo odveč. »Ljudje so včasih ovce in tudi če bi naredili popolnoma ločena koridorja za obe smeri vožnje, tega ne bi upoštevali,« je bilo slišati od kolesarja, razburjenega predvsem zaradi pešcev, ki so iz smeri Bavarskega dvora izbrali napačen koridor. Ta ureditev bo trajala še vse do 21. februarja, ko bodo predvidoma do konca marca na Dunajski cesti odprli še dva dodatna pasova. Popolnoma zaprta bosta še vedno oba pločnika, trije vozni pasovi po Dunajski cesti pa bodo prevozni. Od aprila do 26. junija bodo še vedno veljale delne zapore pločnikov.

Čeprav so promet po Dunajski cesti na območju železniškega nadvoza delno sprostili in čeprav se napoved prometnega kolapsa ni uresničila, to še ne pomeni, da je v prihodnjih dneh ne gre pričakovati. Kot kaže, so se vsaj delno izpolnila pričakovanja ljubljanskega župana Zorana Jankovića, ki je prejšnji teden na tiskovni konferenci napovedal: »Bomo videli, mogoče pa nas čaka presenečenje in bomo spoštovali navodila ter se poskušali izogibati temu delu mesta.« A vsekakor so bili tudi včeraj za boljšo pretočnost prometa v pripravljenosti tako policisti kot mestni redarji in ostale ljubljanske službe.