Čalušićeva v sredo na zaslišanje v DZ z zapletom zaradi izobrazbe

Kandidatka za kmetijsko ministrico Mateja Čalušić se bo na odboru za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano predstavila v sredo, je razvidno z urnika na spletni strani Državnega zbora. Še preden bo uspela odboru predstaviti svojo vizijo vodenja ministrstva, se je zapletlo s podatkom o njeni izobrazbi. Na spletni strani državnega zbora so navedli, da ima univerzitetno diplomo, čeprav ima le visokošolsko izobrazbo. Čalušićeva zagotavlja, da ni zavajala s svojo izobrazbo in da je prišlo do napake.